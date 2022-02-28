Путін відправив  400 "вагнерівців" вбити Зеленського – The Times

"Вагнерівці" нібито відстежують Зеленського та його колег.

У Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.

Про це, зокрема, пише The Times із посиланням на джерела.

"Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією вбити уряд Зеленського в обмін на солідну плату".

Повідомляється, що інформація про їхній задум дійшла українського уряду в суботу вранці, а за кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.

Джерела Times повідомили, що в січні до України прибуло від 2000 до 4000 найманців із різними завданнями.

Видання з посиланням на джерела пише, що "вагнерівці" нібито відстежують Зеленського та його колег за їхніми мобільними телефонами, і нібито завжди знають, де вони перебувають.

В Офісі президента прокоментували дані видання. Там заявили, що інформація щодо підготовки ліквідації Зеленського «вагнерівцями» є фейком, пише Новое время.