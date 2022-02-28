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Європа очікує мільйони біженців з України через війну

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Європа очікує мільйони біженців з України через війну

фото / Майя Санду, Twitter

Кілька мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями.

Європа зіткнулася з найбільшою гуманітарною кризою після вторгнення Росії в Україну, а кількість біженців з України може перевищити 7 мільйонів.

Про це в Брюсселі заявив єврокомісар ЄС з антикризового управління Янес Ленарчич пише Reuters. 

"Ми є свідками того, що може стати найбільшою гуманітарною кризою на нашому європейському континенті за багато-багато років", - сказав Янез Ленарчич.

За його словами, якщо війна триватиме, біженці потребуватимуть термінової гуманітарної допомоги. Згідно з даними Ленарчича, ЄК вже мобілізувала 90 мільйонів євро на гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, 187 тисяч людей виїхало до Польщі через вторгнення Росії в Україну.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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