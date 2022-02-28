Європа очікує мільйони біженців з України через війну

Європа очікує мільйони біженців з України через війну

Кілька мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями.

Європа зіткнулася з найбільшою гуманітарною кризою після вторгнення Росії в Україну, а кількість біженців з України може перевищити 7 мільйонів.

Про це в Брюсселі заявив єврокомісар ЄС з антикризового управління Янес Ленарчич пише Reuters.

"Ми є свідками того, що може стати найбільшою гуманітарною кризою на нашому європейському континенті за багато-багато років", - сказав Янез Ленарчич.

За його словами, якщо війна триватиме, біженці потребуватимуть термінової гуманітарної допомоги. Згідно з даними Ленарчича, ЄК вже мобілізувала 90 мільйонів євро на гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, 187 тисяч людей виїхало до Польщі через вторгнення Росії в Україну.