Коли подешевшає гречка - прогноз експертів

Врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки.

У серпні в Україні може значно здешевшати гречка, оскільки серпень – це місяць, який вважається найбільш комфортним для українського споживача.

Про це розповіла Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), пише РБК-Україна.

Саме у серпні збирається врожай багатьох культур.

"Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки", - зазначила вона.

За її словами, максимальна пропозиція різноманітних овочів (помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, моркви, буряків, різних видів капусти та інші) призводить до зниження цін. Саме тому в цей період в українців зазвичай триває консервація овочів або закупівля їх про запас.

"Хоча цього року ситуація може трохи відрізнятися з попередніми роками, адже через тимчасову блокаду Херсонської області та відсутності поставок з цього регіону, не варто очікувати дуже низьких цін, однак тенденція до зниження в порівнянні з липнем однозначно буде спостерігатися", - додала аналітик.

Також у серпні починає надходити врожай основного українського фрукту – яблук. Тому на яблука варто чекати комфортних цін, оскільки їх пропозиція буде достатньою.

Нагадаємо, в Україні вже наступного року на 20% підвищаться ціни: що здорожчає найбільше.

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