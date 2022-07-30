Українські десантники "приземлили" черговий ворожий літак Су-25

Десантники знищили ворожий літак з "Ігли" на Донбасі.

Про це повідомляє 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Фейсбуці.

"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня в першому мікрорайоні Енергодара, просто перед готелем "ВП ЗАЕС", пролунало кілька вибухів, після чого сталася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки. У повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю.

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