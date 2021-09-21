Рада прийняла проєкт Бюджету-2022 для подальшої роботи

Ще 15 вересня Кабмін погодив проєкт бюджету на 2022 рік.

У вівторок, 21 вересня, уряд представив проєкт Закону про Державний бюджет України на 2022 рік у Верховній Раді. Законопроєкт про Держбюджет прийнятий Верховною Радою для подальшої роботи.

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради України 21 вересня 2021 року.

Голова Комітету запросив депутатські фракції до роботи над законопроєктом для його вчасного прийняття, зазначивши, що пропозиції до текстових статей законопроєкту, які будуть подані до Комітету, не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їхнім граничним обсягом, передбаченим у законопроєкті.

Новини України: трильйон 277 мільярдів гривень - уряд затвердив проєкт бюджету на 2022 рік

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання