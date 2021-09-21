Рада приняла проект бюджета-2022 для дальнейшей работы

Еще 15 сентября Кабмин согласовал проект бюджета на 2022.

Во вторник, 21 сентября, правительство представило проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год в Верховной Раде. Законопроект о Госбюджете принят Верховной Радой для дальнейшей работы.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады Украины 21 сентября 2021 года.

Председатель Комитета пригласил депутатские фракции к работе над законопроектом для его своевременного принятия, отметив, что предложения в текстовых статей законопроекта, которые будут поданы в Комитет, не могут приводить к увеличению государственного долга и государственных гарантий по сравнению с их предельным объемом, предусмотренным в законопроекте.

Новости Украины: триллион 277 миллиардов гривен - правительство утвердило проект бюджета на 2022 год

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022. Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в материале ТСН.ua.

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