Сімейний бюджет під час війни: 5 ефективних правил планування

Психологи стверджують, що донати на ЗСУ не просто благодійність – це потреба.

"2 лютого 2022-ого ми придбали будинок у селі Озера під Києвом. Ще минулого року, коли дізналися, що чекаємо на малу, я запропонувала своїм батькам переїхати і жити разом. 26-го лютого планували частково починати звозити речі та переїжджати. І не встигли нічого привезти, бо село вже було окуповане 24-го ввечері. А 13-го березня нашого будинку вже не стало…"

Анастасія та Дмитро Костіни – звичайна українська родина. Перед війною вони вклали всі заощадження в купівлю нового дому. Не тільки свої, але й батьків Насті! Тож після трагедії, що сталася з їхнім будинком, грошей не було навіть на оренду житла. Після деокупації родина не знайшла іншого виходу, ніж повернутися додому.

“Точних дат не пам’ятаю, бо ми чекали, коли весь будинок перевірить ДСНС. Бо в ньому знаходилися десь 20 російських військових. Вони знесли в наш будинок все, що могли, усю техніку звезли, що поряд стояла. І на другому поверсі влаштували мінометну точку”, – розповідає Анастасія.

Костіни з немовлям на руках оселилися на руїнах. Настя з малою донькою ночувала в машині, чоловік – унаметі, а батьки спали в підвалі. Але так сталося, що за тиждень після цього екстремального переїзду батька Насті не стало. Зараз родина знайшла прихисток у тимчасовому модульному будиночку. Однак грошей родині катастрофічно не вистачає.

“Після вторгнення російських окупантів, по-перше, скоротили зарплату. А потім через деякий час звільнили повністю, – розповідає Дмитро. – Після цього я почав займатися хатніми справами”.

Анастасія працює маркетологом онлайн із мінімальною зарплатою і скаржиться, що родина економить навіть на хлібі. Загалом з її прибутком, допомогою на дитину та виплатами за програмою єПідтримки виходить 7 500 на місяць.

Через війну у схожій ситуації опинилося чимало українців. За оцінками Світового Банку у Східній Європі, 25% людей в Україні нині живуть за межею бідності. До кінця 2023-го року цей показник може зрости до 55%. Тож українці змушені запроваджувати нові правила сімейного бюджету.

“Коли ми говоримо про те, що людина втратила звичний рівень свого життя, але є хоча б мінімальний дохід, який дозволяє жити навіть на мінімальному рівні, то це історія про те, що бюджет потрібно правильно планувати”, – зауважує експерт із фінансової грамотності Олексій Єленков.

Разом з Олексієм Єленковим команда проєкту “Жити далі” приїхала до родини Костіних, щоб порахувати їхні гроші і на цьому прикладі розібрати, як скласти сімейний бюджет.

Отже, перше правило – плануйте!

“Перша рекомендація – почати ставити фінансовий план. Тобто ви маєте зафіксувати свій бюджет, який ви можете розподілити на місяць, і робити це на папері, – радить Олексій Єленков. – Коли ви знаєте, скільки в цьому місяці до вас прийде грошей, ви чітко можете їх розпланувати по пріоритетності. Тому що є пріоритетні покупки, які ви робите, і без них ніяк – це харчування, житло, інтернет, мобільний телефон. І є покупки непріоритетні – це ласощі, кав’ярні тощо. Напрямки пріоритетності можна чітко розпланувати. І сім’я розуміє, що в цьому місяці ми тільки пріоритетні покупки робимо і не можемо планувати нічого додатково. А якщо залишається, це теж можна врахувати і себе побавити, але в межах розумного”.

Правило номер два – обговорюйте плани!

“Друга рекомендація – варто планувати бюджет разом. Сідати удвох і його розписувати, – наголошує Олексій. – Є покупки, які робить чоловік, і в них не орієнтується дружина, і є покупки, які робить жінка, і в них не орієнтується чоловік. Коли вони разом це проговорюють, то можуть чітко прописати, які витрати потрібно робити, а яких можна уникнути”.

Саме так зробила родина телеведучого Святослава Гринчука. Навіть попри те, що зараз вони живуть у різних місцях, бюджет залишається спільним: "Ми склали список пріоритетів, що на дитині, на безпеці, на здоров’ї, на комунальних платежах, на якихось донатах, на ще деяких речах, від яких залежать інші люди, економити не можна. Всі інші потреби можна обрізати, спростити".

Третє правило – відкладайте резерв!

“Це історія про “закон грошей”. Коли сім’я отримує 100% доходу, то обов’язково від цього доходу потрібно виводити в резерв від 10 до 30%. Мінімум – 10%, – пояснює Олексій Єленков. – Ваш місячний дохід – це 7 500. Тобто у вашому випадку це 750 гривень мінімум. А на решту суми ви живете”.

Четверте правило – цільові накопичення!

Великі придбання мають бути не спонтанними, а запланованими.

“Є два види цільових накопичень – це короткострокові накопичення, коли ми говоримо про покупку побутової техніки, нового телефону, можливо, мінімальний ремонт, і це в рамках шести місяців може відбуватися. Коли ми говоримо про довгострокові накопичення, то це в рамках року-двох і до п’яти”, – пояснює Олексій Єленков.

І п’яте правило – фінансова дисципліна!

“Вона включає в себе правило користуватися “законом грошей” і чітко розподіляти свої фінанси. Коли ми говоримо про 100% доходу, то потрібно обов’язково 10% зберігати в резерв довгостроковий, 20% на погашення боргів, якщо вони є. І 70% розподіляти уже по пріоритетності на життя: харчування, побут, комуналку, оренду житла і так далі”, – радить фінансовий експерт.

Також читайте Епідемія панічних атак. Як повернути контроль над власним тілом

З початком великої війни у багатьох українців з'явилася нова стаття витрат – донати на ЗСУ. Психологи стверджують, що це не просто благодійність – це вже потреба.

“Коли говоримо про донати, ми говоримо про включення соціального мозку, – пояснює психотерапевт Олег Чабан. – Це не просто альтруїстичне об'єднання – це крутий соціальний механізм єднання навколо чогось життєво значущого – спасіння, виживання, підняття рівня свідомості. Це те, завдяки чому людина стала людиною”.

“У багатьох виникає питання, як правильно донатити. І тут правило єдине: потрібно чітко визначити, скільки безболісно для бюджету ти можеш донатити. Загальне правило – це 5% від 100% доходу. – 5% безболісно ти можеш направляти на благодійність, в нашому випадку це донати на ЗСУ.

“У нас там закладено умовно 1,5-2 тисячі гривень на місяць, – каже Святослав Гринчук. – То дружина кидає, то я. Це як комуналку поставити на автоматичний режим оплати. Кожна гривня від кожної людини наразі корисна”.

Родина Костіних навіть у своєму скрутному становищі робить посильний вклад у перемогу: "Фінансово зараз не допомагаємо, але я допомагаю одній благодійній організації вести соціальні мережі, тобто роблю, що знаю і можу, – каже Анастасія".