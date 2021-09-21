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Україна стала найбільшим постачальником картоплі до Білорусі

Україна стала найбільшим постачальником картоплі до Білорусі

Associated Press

Це незвичайне явище, адже Білорусь користується славою великого експортера, а не імпортера картоплі.

Цього року Білорусь вперше імпортує картоплю ще під час сезону збирання власного врожаю.

Про це розповіли аналітики платформи EastFruit.

Відзначається, що це незвичайне явище, адже в попередні роки під час збирання картоплі ціни на неї були мінімальними.

Крім того, Білорусь має славу великого експортера, а не імпортера картоплі. Але цьогоріч ціни на картоплю в Білорусі різко підскочили.

"Цього тижня оптові ціни на картоплю в Білорусі досягали $0,30 за кг і були вищими, ніж у всіх інших країнах регіону, крім Росії. У Молдові, наприклад, картопля продавався вдвічі дешевше, в Україні — на 6-8 центів США за кг дешевше, а в Польщі на 11-13 центів США дешевше, ніж в Білорусі", — говорять експерти.

Зараз картопля в Білорусі зараз коштує в середньому на 70% дорожче, ніж зазвичай в цей період року.

За словами аналітиків, причиною неврожаю стали несприятливі погодні умови і посуха. Через це картоплі зібрали менше, а якість її гірша.

Найбільшим постачальником картоплі до Білорусі в перші 7 місяців 2021 року була Україна. З нашої країни було ввезено 15,5 тис. тонн. Також Білорусь купувала картопля у Росії, Азербайджану, Північної Македонії, Єгипту та Німеччини.

Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують дефіцит картоплі в Україні.

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