Як внутрішньо переміщеним особам не втратити виплати: роз'яснення Міністерства соціальної політики

За яких умов можуть забрати допомогу ВПО

При зміні фактичного місця проживання внутрішньо переміщена особа повинна стати на облік за новим місцем проживання, повідомити орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце або про повернення до постійного місця проживання.

Для продовження виплат орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання.

Перебування переселенця за фактичним місцем вибірково перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної служби.

Якщо ВПО відсутня за місцем де вона стала на облік, посадова особа зазначеної служби робить запис в акті та залишає ВПО повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соцзахисту за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

Якщо протягом 10 календарних днів внутрішньо переміщена особа не з'явилася до підрозділу, приймається рішення про припинення виплати допомоги на проживання з наступного місяця.

У разі, якщо особа, яка має право на виплату, стає на облік ВПО за місцем фактичного проживання, виплата поновлюється.