Як дати собаці таблетку: простий спосіб

Власники домашніх улюбленців постійно шукають способи, як зробити прийом таблеток для своїх собак швидким і більш ефективним.
Ветеринар Амір Анварі продемонстрував простий спосіб, як дати собаці пігулку.
Розташуйте таблетку між вказівним і середнім пальцями правої руки. Потім підніміть верхню частину собачої щелепи лівою рукою, а безіменним пальцем правої руки опустіть нижню, щоб морда була широко відкрита.
Після цього покладіть таблетку за язик та обережно закрийте морду собаці. Стимулюйте ковтання у собаки, обережно видихнувши йому в ніс. Коли собака оближе морду, це означатиме, що він проковтнув таблетку.
Обовʼязково похваліть собаку та, можливо, пригостіть його чимось смачним, якщо це не протипоказано з прийомом ліків відповідно до інструкції.
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Цей метод не лише спрощує процес, але й допомагає зберегти спокій та комфорт тварини. Дотримуйтеся порад ветеринара, і ви забезпечите своїм улюбленцям легкий та безболісний прийом ліків.
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