Как дать собаке таблетку: простой способ

Владельцы домашних питомцев постоянно ищут способы, как сделать прием таблеток для своих собак быстрым и более эффективным.

Ветеринар Амир Анвари продемонстрировал простой способ, как дать собаке таблетку.

Разместите таблетку между указательным и средним пальцами правой руки. Затем поднимите верхнюю часть собачьей челюсти левой рукой, а безымянным пальцем правой руки опустите нижнюю, чтобы морда была широко открыта.

После этого положите таблетку за язык и осторожно закройте морду собаке. Стимулируйте глотание у собаки, осторожно выдохнув ему в нос. Когда собака оближет морду, это будет означать, что она проглотила таблетку.

Обязательно похвалите собаку и, возможно, угостите ее чем-нибудь вкусным, если это не противопоказано с приемом лекарства в соответствии с инструкцией.

Этот метод не только упрощает процесс, но помогает сохранить спокойствие и комфорт животного. Следуйте советам ветеринара, и вы обеспечите своим любимцам легкий и безболезненный прием лекарства.

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