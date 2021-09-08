Як діє "Віагра"

Слово «віагра» наразі вже стало загальною назвою. У той же час далеко не всі знають, для чого саме призначений препарат і як його правильно застосовувати.

Нас консультує лікар-андролог, сексопатолог, доктор медичних наук Українського інституту андрології і сексології Юрій Гурженко.

Як ви зрозуміли, йтиметься про препарати, що підвищують потенцію або, мовою медиків, які застосовуються для лікування еректильної дисфункції чи імпотенції. Ця проблема дуже актуальна, оскільки з кожним роком в нашій країні люди все не так часто живуть статевим життям. В середньому близько 30% чоловіків у віці від 30-35 років вже мають проблеми з ерекцією, не можуть жити нормальним статевим життям. У віці 40-50 років цей відсоток зростає. За результатами досліджень компанії - виробника презервативів, з 40 країн найчастіше статевим життям живуть греки, французи і італійці. В середньому чоловіки репродуктивного віку в цих країнах мають 130-140 статевих актів на рік. В Україні цей показник — всього 10-12 разів на рік. Безумовно, є чоловіки, що мають статеві контакти частіше разу на місяць, але існує безліч таких, які не мають сексу роками і не бачать в цьому проблеми.

Трішки історії

Препарат "Віагра" з'явився порівняно недавно. Фірмою Pfizer проводилося дослідження ліків для подолання серцево-судинних захворювань, винайдених однією з німецьких фармацевтичних фірм. Одним із побічних явищ препарату виявилася поява ерекції за статевого збудження. Під час подальших розробок і з'явилася "Віагра". Відтоді препарат врятував безліч сімей, приніс задоволення багатьом жінкам і чоловікам.

На що впливає "Віагра"

Чим цікавий препарат — коли є статеве збудження, то виникає ерекція. Тобто "Віагра" покликана збільшити кровопостачання в статевому члені для досягнення і підтримки ерекції.

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Якщо чоловік вжив препарат, а його статевий орган не прийняв бойову готовність, значить не було у нього статевого збудження. Порушення виникає під час безпосереднього контакту з жінкою, яка цікавить чоловіка: ласок, обіймів, поцілунків, вдихання феромонів і т.д. Тоді під дією "Віагри" з'являється ерекція, яку цей же препарат підтримує і утримує протягом усього статевого акту. Після його закінчення збудження спадає, і препарат знову припиняє діяти.

Кому "Віагра" не допоможе

Оскільки статеве збудження залежить від рівня тестостерону, то менш ефективний препарат для людей із низьким рівнем чоловічого статевого гормону.

Препарат діє слабко на чоловіків з певними захворюваннями, наприклад, з хворобами внутрішньої оболонки судин (ендотелію). Якщо ендотелій виробляє мало речовини, що є медіатором ерекції, то №Віагра" також погано діє. Це спостерігається у хворих на цукровий діабет, у пацієнтів із метаболічним синдромом.

Препарат протипоказаний жінкам.

Малоефективна "Віагра" для людей із вираженим атеросклерозом. За цієї хвороби судини не можуть розширитися, але ж ерекція — це розширення артерій статевого члена.

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Які є протипоказання

Іноді в ЗМІ можна зустріти звістки про те, що хтось помер від "Віагри". Насправді людина постраждала не від "Віагри", а від того навантаження, яке вона дала своєму організму під час коїтусу. Адже статевий акт — свого роду стрес для організму, водночас здійснюється навантаження на серцево-судинну, дихальну, м'язову систему, центральну нервову системи. Якщо людина за станом здоров'я ці навантаження перенести не може, то "Віагра" тут ні до чого

До медичних протипоказань можна віднести алергічні реакції на склад препарату, нестерпність окремих компонентів, а також хвороби, за яких протипоказано жити статевим життям.

Що, крім "Віагри"?

Після винаходу "Віагри" з'явилися і інші препарати, подібні за впливом. Наступним був препарат "Левітра". Він має менше побічних явищ, більше впливає на судини статевого члена і менше на інші (від "Віагри" ж бувають головні болі через супутнє розширення судин голови, набухання носа внаслідок розширення судин слизової). Третій препарат — "Сіаліс" ("Тадалафіл"). Цей препарат вже винайшли американці, і він має принципово іншу формулу. "Сіаліс" діє протягом 36 годин за рахунок того, що має більший період напіврозпаду в організмі. Якщо його застосовувати двчі на тиждень, то можна весь тиждень жити нормальним статевим життям. Це не означає, що всі 36 годин спостерігається ерекція. Як було сказано вище, вона виникає тільки тоді, коли є статеве збудження.

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Як би не рекламувалися народні методи лікування імпотенції, до рівня "Віагри" жодній лікувальній травичці не дотягтися. Рослини — це адаптогени, які в невеликій кількості здатні збільшити вироблення тестостерону, підсилюють кровопостачання, кровообіг, підвищують захисні сили, м'язову силу і т.д. Фітопрепаратів рівня "Віагри", що впливають безпосередньо на судини статевого члена, немає і не може бути.

Авдотья Разгуляєва

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