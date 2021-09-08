Как действует виагра

Слово «виагра» в настоящее время уже стало именем нарицательным. В то же время далеко не все знают, для чего именно предназначен препарат и как его правильно применять.

Нас консультирует врач-андролог, сексопатолог, доктор медицинских наук Украинского института Андрологии и Сексологии Юрий Гурженко.

Как вы поняли, речь пойдет о препаратах, повышающих потенцию или, языком медиков, применяемых для лечения эректильной дисфункции, или импотенции. Эта проблема очень актуальна, поскольку с каждым годом в нашей стране люди все с меньшей частотой живут половой жизнью. В среднем около 30% мужчин в возрасте от 30-35 лет уже имеют проблемы с эрекцией, не могут жить нормальной половой жизнью. В возрасте 40-50 лет этот процент возрастает. По результатам исследований компании – производителя презервативов, из 40 стран чаще всего половой жизнью живут греки, французы и итальянцы. В среднем мужчины репродуктивного возраста в этих странах имеют 130-140 половых актов в год. В Украине этот показатель – всего 10-12 раз в год. Безусловно, есть мужчины, имеющие половые контакты чаще раза в месяц, но существует множество таких, которые не имеют секса годами и не видят в этом проблемы.

Немного истории

Препарат виагра появился сравнительно недавно. Фирмой Pfizer проводилось исследование лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, изобретенного одной из немецких фармацевтических фирм. Одним из побочных явлений препарата оказалось появление эрекции при наличии полового возбуждения. В ходе дальнейших разработок и появилась виагра. С тех пор препарат виагра спас множество семей, доставил удовольствие многим женщинам и мужчинам.

На что воздействует виагра

Чем интересен препарат – когда есть половое возбуждение, то возникает эрекция. То есть виагра призвана увеличить кровоснабжение в половом члене для достижения и поддержки эрекции.

Если мужчина принял препарат, а его половой орган не принял боевую готовность, значит не было у него полового возбуждения. Возбуждение возникает при непосредственном контакте с интересующей мужчину женщиной: ласках, объятиях, поцелуях, вдыхании феромонов и т.д. Тогда под действием виагры появляется эрекция, которую этот же препарат поддерживает и удерживает на протяжении всего полового акта. После окончания полового акта возбуждение спадает, и препарат снова перестает действовать.

Кому виагра не поможет

Поскольку половое возбуждение зависит от уровня тестостерона, то менее эффективен препарат для людей с низким уровнем мужского полового гормона.

Препарат действует слабо на мужчин с определенными заболеваниями, например, с болезнями внутренней оболочки сосудов (эндотелия). Если эндотелий вырабатывает мало вещества, являющееся медиатором эрекции, то виагра также плохо действует. Это наблюдается у больных сахарным диабетом, у пациентов с метаболическим синдромом.

Препарат противопоказан женщинам.

Малоэффективна виагра для людей с выраженным атеросклерозом. При этой болезни сосуды не могут расшириться, а ведь эрекция – это расширение артерий полового члена.

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Какие есть противопоказания

Иногда в СМИ можно встретить известия о том, что кто-то умер от виагры. На самом деле человек пострадал не от виагры, а от той нагрузки, которую он дал своему организму во время коитуса. Ведь половой акт – своего рода стресс для организма, при этом осуществляется нагрузка на сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную систему, центральную нервную систему. Если человек по состоянию здоровья эти нагрузки перенести не может, то виагра здесь ни при чем.

К медицинским противопоказаниям можно отнести аллергические реакции на состав препарата, непереносимость отдельных компонентов, а также болезни, при которых противопоказано жить половой жизнью.

Что кроме виагры?

После изобретения виагры появились и другие препараты, сходные по воздействию. Следующим был препарат «Левитра». Он имеет меньше побочных явлений, больше воздействует на сосуды полового члена и меньше на другие (от виагры же бывают головные боли из-за сопутствующего расширения сосудов головы, бывает набухание носа вследствие расширения сосудов слизистой). Третий препарат – «Циалис» («Тадалафил»). Этот препарат уже изобрели американцы, и он имеет принципиально другую формулу. «Циалис» действует в течение 36 часов за счет того, что имеет больший период полураспада в организме. Если его применять 2 раза в неделю, то можно всю неделю жить нормальной половой жизнью. Это не значит, что все 36 часов наблюдается эрекция. Как было сказано выше, она возникает только тогда, когда есть половое возбуждение.

Как бы ни рекламировались народные методы лечения импотенции, до уровня виагры ни одной лечебной травке не дотянуться. Растения – это адаптогены, которые в небольшом количестве способны увеличить выработку тестостерона, усиливают кровоснабжение, кровообращение, повышают защитные силы, мышечную силу и т.д. Фитопрепаратов уровня виагры, влияющих непосредственно на сосуды полового члена, нет и не может быть.

Авдотья Разгуляева

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