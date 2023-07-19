Зроблено в Одесі: підробки елітної парфумерії наводнюють інтернет

В останні роки все більше українських споживачів відмовляються від походів до традиційних торгових закладів і переходять до покупок в інтернеті – тривалий карантин, а потім повномасштабна війна серйозно вплинули на патерни покупок.

Паралельно збільшується і кількість шахраїв, які, користуючись моментом, поширюють підробки популярних брендів на онлайн-майданчиках. Про це йдеться у заяві «Брокард-Україна», розміщеній на офіційному сайті компанії.

В компанії наголошують, що схем обману споживачів стає все більше. Зокрема, експерти констатують зростання кількості підпольних виробництв парфюмерної продукції нібито світових брендів.

Тільки останнім часом правоохоронці виявили декілька цехів та складів, заповнених пластиковими баклашками з написами «Діор» та «Шанель», зробленими фломастером «від руки». Лідерство за кількістю підпільних виробництв утримує Одеса, але аналогічні злочинні схеми були розкриті в Дніпрі, Києві та інших містах України.

Джерело: Телеканал «Перший міський» (Одеса)

Зрозуміло, що продати відверту підробку онлайн, тобто «наосліп», набагато простіше, адже в реальному магазині товарознавець легко впізнає фальсифікат і просто не поставить його на полицю. Тому такі парфумерні «шедеври» народних умільців «від Діор» розповсюджуються на багатьох маркет-плейсах за привабливо низькими цінами, розрахованими на неосвідченого покупця. Для збуту фальсифікату також широко використовується Telegram, де за хвилини можна відкрити публічний канал під виглядом онлайн-магазину – без жодних дозволів та перевірок з боку контролюючих органів.

У репортажах з підпільних виробництв вражає відсутність елементарних санітарно-технічних норм виготовлення та зберігання продукції. Перегляд такого відео відіб’є бажання купувати парфуми сумнівного походження навіть у найбільш недосвідченого споживача. Тим більше, що така покупка може призвести не просто до розчарування – «елітні» парфуми виявляться явно не схожими на оригінал, а і викликати алергію, висипання на шкірі, або інші проблеми зі здоров’ям. І скаржитись буде нікому – автори підробок роблять все, щоб залишаться анонімними і уникнути будь-якої відповідальності.

Джерело: Бюро економічної безпеки України

Гравці косметично-парфюмерного ринку і раніше регулярно попереджали про ризики купівлі «брендових» продуктів «за привабливими цінами» – у звязку з «ліквідацією складу», «реалізацією партії конфіскату» або «остаточним розпродажем» на інтернет-майданчиках незрозумілого походження. Відома мережа BROCARD вже писала про неправомірне використання назви та фото магазинів в рекламних кампаніях інтернет-шахраїв, які не мали жодного відношення до відомого бренду.

Зрозуміло, що прогрес не зупинити, і онлайн-торгівля буде розвиватися і надалі. Тож треба просто засвоїти «техніку безпеки»: як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Детальну інструкцію ви знайдете тут.

Джерело: Інтернет-розсилка реклами

Але головне, що треба запам’ятати: купувати елітні парфуми слід тільки в перевірених місцях, тобто на інтернет-майданчиках відомих компаній, які існують не тільки онлайн, а мають фізичні магазини і офіційні дозволи на продаж товарів кожного конкретного бренду. Покупець має повне право попросити продавця пред’явити відповідний дозвіл. Наприклад, продавати парфуми CHANEL онлайн в Україні має право лише один інтернет-магазин – brocard.ua.