Microsoft випустила нову версію Windows на день раніше: деталі

Microsoft випустила нову версію Windows на день раніше: деталі

Windows 11 вже доступна до завантаження.

Корпорація Microsoft у понеділок, 4 жовтня, офіційно надала доступ до завантаження нової версії своєї операційної системи Windows 11, яка мала вийти лише у вівторок.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що негайно перейти на Windows 11 поки що можуть лише власники нещодавно придбаних комп'ютерів з Windows 10. Інші користувачі отримуватимуть пропозицію оновити програмне забезпечення поступово.

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"Ми очікуємо, що всім відповідним пристроям з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11 до середини 2022 року", - йдеться у повідомленні Microsoft.

Перевірити доступ до нового ПЗ можна в розділі "Центр оновлення Windows". Нову версію операційної системи Microsoft також можна завантажити за допомогою Помічника з установки.

Як повідомлялося, 24 червня корпорація Microsoft вперше за шість років представила нову версію програмного забезпечення Windows.

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Windows 11 містить безліч косметичних оновлень, зокрема нову кнопку "Пуск", оновлені звуки і панель завдань, а також приховані функції, розроблені для підвищення швидкості та ефективності.

Аналітик Moor Insights and Strategy Патрік Мурхед припускає, що полегшений доступ до сторонніх додатків в поєднанні з поліпшеним інтерфейсом, обіцяним в Windows 11, можуть допомогти Microsoft зміцнити свої позиції на ринку планшетів преміумкласу, де зараз домінує iPad.

Тим часом аналітик Forrester Дж. П. Гаундер зауважив, що естетичні та зручні для користувача поліпшення відображають обіцянку генерального директора Microsoft Сатьї Наделли створювати продукти, які люди будуть "любити", а не терпіти.

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Водночас він висловив сумнів щодо того, чи справді Windows 11 представляє нове покоління програмного забезпечення.

Хоча, за словами експерта, той факт, що Windows 11 побудована на тій же кодовій базі, що і Windows 10, насправді може бути корисним, оскільки допоможе уникнути технічних збоїв, які супроводжували випуск Windows Vista в 2007 році.

Раніше генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив про одне з "найзначніших" оновлень операційної системи для персональних комп'ютерів в цьому десятилітті.

Нагадаємо, що Microsoft відмовилася від свого браузера Internet Explorer від 15 червня 2022 року.

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