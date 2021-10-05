Microsoft выпустила новую версию Windows на день раньше: детали

Microsoft выпустила новую версию Windows на день раньше: детали

Windows 11 уже доступна к загрузке.

Корпорация Microsoft в понедельник, 4 октября, официально предоставила доступ к загрузке новой версии своей операционной системы Windows 11, которая должна была выйти только во вторник.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что немедленно перейти на Windows 11 пока могут только владельцы недавно приобретенных компьютеров с Windows 10. Другие пользователи будут получать предложения обновить программное обеспечение постепенно.

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"Мы ожидаем, что всем соответствующим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 до середины 2022 года", — говорится в сообщении Microsoft.

Проверить доступ к новому ПО можно в разделе "Центр обновления Windows". Новую версию операционной системы Microsoft также можно загрузить с помощью Помощника по установке.

Как сообщалось, 24 июня корпорация Microsoft впервые за шесть лет представила новую версию программного обеспечения Windows.

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Windows 11 содержит множество косметических обновлений, в том числе новую кнопку "Пуск", обновленные звуки и панель задач, а также скрытые функции, разработанные для повышения скорости и эффективности.

Аналитик Moor Insights and Strategy Патрик Мурхед предполагает, что облегченный доступ к сторонним приложениям в сочетании с улучшенным интерфейсом, обещанным в Windows 11, могут помочь Microsoft укрепить свои позиции на рынке планшетов премиум-класса, где доминирует iPad.

Между тем аналитик Forrester Дж. П. Гаундер заметил, что эстетические и удобные для пользователя улучшения отражают обещание генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы создавать продукты, которые люди будут "любить", а не терпеть.

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В то же время он выразил сомнение относительно того, действительно ли Windows 11 представляет новое поколение программного обеспечения.

Хотя, по словам эксперта, тот факт, что Windows 11 построена на той же кодовой базе, что и Windows 10, на самом деле может быть полезным, поскольку поможет избежать технических сбоев, которые сопровождали выпуск Windows Vista в 2007 году.

Ранее генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил об одном из "самых значительных" обновлений операционной системы для персональных компьютеров в этом десятилетии.

Напомним, что Microsoft отказалась от своего браузера Internet Explorer от 15 июня 2022 года.

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