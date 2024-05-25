Вчена розгадала ще одну таємницю "Мона Лізи"

Фахівчиня з епохи Відродження Анн Піццоруссо стверджує, що їй вдалося розгадати одну з таємниць картини "Мона Ліза". Дослідниця запевняє, що вона визначила фон портрета: місто Лекко, розташоване на березі озера Комо на півночі Італії.

Про це пише Discover Magazine.

Століттями мистецтвознавці по всьому світу сперечалися про те, яке місце надихнуло да Вінчі на мальовниче тло Мони Лізи, і чи існує на Землі взагалі це місце, зображене на полотні. Тепер Піццоруссо стверджує, що використовувала свій досвід у геології, щоб зіставити вапнякові скелі на картині з мальовничим пейзажем Лекко.

Неозброєним оком тло картини може здатися не дуже помітним, проте воно містить кілька ключових підказок, на які звернула увагу Піццорусса. Наприклад, на задньому плані зображено міст, який можна зіставити з Понте Аццоне Вісконті — арковим мостом 14 століття, що перетинає річку в Лекко. Ще однією підказкою є те, що розташування міста на березі озера також поєднується з водним шляхом, який можна помітити на тлі картини.

За словами дослідниці, найбільш переконливим доказом є скелясті кручі, що височіють над Моною Лізою на портреті. Піццорусса помітила, що гори на картині здаються зробленими з вапняку і нагадують Доломітові Альпи Лекко — вапнякові, доломітові та глинисті гори, що оточують місто. Ці височини відомі своїми яскравими квітами та багатою рослинністю.

"Мона Ліза", або "Джоконда" — всесвітньо відома картина Леонардо да Вінчі, яка дала назву науковому феномену — "ефект Мони Лізи". Коли створюється враження, що субʼєкт зображення завжди дивиться прямо на вас, незалежно від того, де ви стоїте. Науковці розвіяли міф про погляд Мони Лізи і зʼясували, що жінка на картині не дивиться прямо.

Леонардо намалював "Мону Лізу" на початку 16 століття у Флоренції.

Довідка:

Леонардо да Вінчі - один з найвідоміших скульпторів, архітекторів, художників, учених, винахідників епохи Відродження. Да Вінчі зображав Мадонну й малював портрети. Деякі картини він десятиліттями зберігав у майстерні й допрацьовував знову й знову. Найвідоміша картина "Мона Ліза", яку сьогодні можна побачити в паризькому Луврі, роками подорожувала з митцем.

Майстер, до речі, залишив і не так вже багато картин - понад десяток живописних робіт сьогодні впевнено приписують авторству Леонардо. Водночас існує багато досліджень да Вінчі з анатомії, ескізів, текстів, написаних дзеркальним шрифтом, і проєктів, які не мають мистецької цінності, як летючі пристрої або водолазне спорядження. Да Вінчі малював конструкції мостів і спланував ціле місто. Попри це, більшість його ідей так і не були втіленими.

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