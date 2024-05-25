Ученая разгадала еще одну тайну "Мона Лизы"

Специалист эпохи Возрождения Анн Пиццоруссо утверждает, что ей удалось разгадать одну из тайн картины "Мона Лиза". Исследовательница уверяет, что она определила фон портрета: город Лекко, расположенный на берегу озера Комо на севере Италии.

Об этом пишет Discover Magazine.

Веками искусствоведы по всему миру спорили о том, какое место вдохновило да Винчи на живописный фон Моны Лизы, и существует ли на Земле вообще это место, изображенное на холсте. Теперь Пиццоруссо утверждает, что использовала свой опыт в геологии, чтобы сопоставить известняковые скалы на картине с живописным пейзажем Лекко.

Невооруженным глазом фон картины может показаться не очень заметным, однако он содержит несколько ключевых подсказок, на которые обратила внимание Пиццорусса. К примеру, на заднем плане изображен мост, который можно сопоставить с Понте Аццоне Висконти — арочным мостом 14 века, пересекающим реку в Лекко. Еще одной подсказкой есть то, что расположение города на берегу озера также сочетается с водным путем, который можно заметить на фоне картины.

По словам исследовательницы, наиболее убедительным доказательством являются скалистые утесы, возвышающиеся над Моной Лизой на портрете. Пиццорусса заметила, что горы на картине кажутся сделанными из известняка и напоминают Доломитовые Альпы Лекко — известняковые, доломитовые и глинистые горы, окружающие город. Эти возвышенности известны своими яркими цветами и богатой растительностью.

"Мона Лиза", или "Джоконда" — всемирно известная картина Леонардо да Винчи, которая дала название научному феномену — "эффект Моны Лизы". Когда создается впечатление, что субъект изображения всегда смотрит прямо на вас, вне зависимости от того, где вы стоите. Ученые развеяли миф о взгляде Моны Лизы и выяснили, что женщина на картине не смотрит прямо.

Леонардо нарисовал "Мону Лизу" в начале 16 века во Флоренции.

Справка:

Леонардо да Винчи – один из самых известных скульпторов, архитекторов, художников, ученых, изобретателей эпохи Возрождения. Да Винчи изображал Мадонну и рисовал портреты. Некоторые картины он десятилетиями хранил в мастерской и дорабатывал снова и снова. Самая известная картина "Мона Лиза", которую сегодня можно увидеть в парижском Лувре, годами путешествовала с художником.

Мастер, кстати, оставил и не так уж много картин – более десятка живописных работ сегодня уверенно приписывают авторству Леонардо. В то же время существует много исследований да Винчи по анатомии, эскизам, текстам, написанным зеркальным шрифтом, и проектам, не имеющим художественной ценности, как летучие устройства или водолазное снаряжение. Да Винчи рисовал конструкции мостов и спланировал весь город. Несмотря на это, большинство его идей так и не были воплощены.

Читайте также: