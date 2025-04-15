День сім’ї 2025 року в Україні: коли будемо святкувати це свято

Коли в Україні святкуємо День сім’ї 2025 року / © Pixabay

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Рідні — це найбільша цінність у житті кожного з нас. Саме сім’я стає опорою в складні моменти й розділяє з нами радість у щасливі дні. В умовах війни чимало родин змушені жити на відстані, та навіть кілометри не здатні розірвати той невидимий зв’язок і любов, що їх єднає.

Саме родина надихає людину рухатися вперед, надає сили і сенс дій. Заради близьких українці мужньо протистоять агресору, що зазіхнув на нашу землю, і щодня наближають перемогу. У той час їх вдома чекають найдорожчі люди — з надією й мрією обійняти своїх Героїв.

Коли святкують День сім’ї 2025 року

Це свято має сталу дату — воно припадає щороку на 15 травня. 2025 року цей теплий день буде четвергом.

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Цей день віддає шану тим, хто є найріднішими, найціннішими та найважливішими людьми у нашому житті.

Як було створене свято День сім’ї

Історія цього свята починається ще 1993 року, коли Генеральна Асамблея ООН проголосила його встановлення. Від того часу дата святкування залишалася незмінною. День сім’ї відзначають у багатьох країнах світу, включаючи Україну, і підтримується численними міжнародними організаціями.

Проте це свято має й ширшу мету — привернути увагу до численних проблем, з якими стикаються сім’ї. Щороку ООН обирає основну тему, яка відображає актуальні виклики, що постають перед родинами в різних країнах. Це можуть бути питання соціального захисту, здоров’я, освіти або економічного добробуту. Останнім часом ООН акцентує увагу на підтримці сімей в умовах міграції та соціальних трансформацій.

В Україні в цей день традиційно вітають рідних. Можна подарувати символічний подарунок або просто висловити теплі слова вдячності. Однак найкращим подарунком стане спільно проведений час з родиною, якщо така можливість є.