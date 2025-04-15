День семьи 2025 года в Украине: когда будем праздновать этот праздник

Когда в Украине празднуем День семьи 2025 года / © Pixabay

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Родные — это самая большая ценность в жизни каждого из нас. Именно семья становится опорой в сложные моменты и разделяет с нами радость в счастливые дни. В условиях войны многие семьи вынуждены жить на расстоянии, и даже километры не способны разорвать ту невидимую связь и единящую их любовь.

Именно семья вдохновляет человека двигаться вперед, придает силы и смысл действиям. Ради близких украинцы мужественно противостоят посягающему на нашу землю агрессору и ежедневно приближают победу. В то время их дома ждут самые дорогие люди с надеждой и мечтой обнять своих Героев.

Когда отмечают День семьи 2025 года

Этот праздник имеет постоянную дату — он приходится ежегодно на 15 мая. 2025 этот теплый день будет четвергом.

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Этот день чтит тех, кто являются самыми родными, ценными и важнейшими людьми в нашей жизни.

Как был создан День семьи

История этого праздника начинается еще в 1993 году, когда Генеральная Ассамблея ООН провозгласила его установление. С этого времени дата празднования оставалась неизменной. День семьи отмечается во многих странах мира, включая Украину, и поддерживается многочисленными международными организациями.

Однако этот праздник имеет и более широкую цель — привлечь внимание к многочисленным проблемам, с которыми сталкиваются семьи. Ежегодно ООН выбирает основную тему, отражающую актуальные вызовы, стоящие перед семьями в разных странах. Это могут быть вопросы социальной защиты, здоровья, образования или экономического благополучия. В последнее время ООН акцентирует внимание на поддержке семей в условиях миграции и социальных трансформаций.

В Украине в этот день традиционно поздравляют родных. Можно подарить символический подарок или просто выразить теплые слова благодарности. Однако лучшим подарком станет совместное время с семьей, если такая возможность есть.