Осінній манікюр: добірка трендових кольорів і дизайнів

Популярні восени теплі відтінки.
Цієї осені модними є природні відтінки та кольори. Стосується це не лише одягу, але й манікюру. Зокрема, коричневий, темно-синій, оливковий, сливовий, кремовий та карамельний. У тренді - робити нігтики матовими, з металевим акцентом, рослинні мотиви, мармуровий дизайн в осінніх тонах і теплі нюдові відтінки.
Ідеї манікюру на осінь-2024 - у матеріалі ТСН.ua.
Матове покриття
Матові нігті дуже популярні. У тренді - осінні кольори: кавові, жовті, сливові, оливкові, різні темні відтінки. У поєднанні з матовим покриттям вони матимуть дуже вишуканий та ніжний вигляд.
Манікюр з металевими акцентами
Аби звичайний манікюр не виглядав нудним, можна додати до нігтиків металевих акцентів за допомогою золотої, срібно чи мідної фольги. Ніжні осінні кольори у поєднанні з таким дизайном зроблять ваші нігтики дуже ефектними.
Рослині мотиві
Осінній та рослинний дизайн також буде модним. На нігтях можна намалювати чи наклеїти листочки, квіти, гілочки та інші елементи природи.
Мармур
Мармуровий дизайн в тренді у будь-яку пору. В осінньому манікюрі можна використати коричневі, золотисті, цегляні чи навіть червоні кольори. А ще змішуючи відтінки, можна отримати оригінальний орнамент.
Нюдовий манікюр
Нюд - актуальний завжди. Не виключення - осінь. Такі нігтики - вже класика. Вони нададуть легкості будь-якому образу. А ще повністю чи напівпрозорий манікюр добре виглядає на нігтики будь-якої довжини.
Нагадаємо, нюдовий манікюр стає все більш популярнішим завдяки своїй простоті та універсальності. Крім того, він став символом "Old Money" - стилю, який існує поза часом.