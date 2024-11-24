Осінній манікюр: добірка трендових кольорів і дизайнів

Цієї осені модними є природні відтінки та кольори. Стосується це не лише одягу, але й манікюру. Зокрема, коричневий, темно-синій, оливковий, сливовий, кремовий та карамельний. У тренді - робити нігтики матовими, з металевим акцентом, рослинні мотиви, мармуровий дизайн в осінніх тонах і теплі нюдові відтінки.

Ідеї манікюру на осінь-2024 - у матеріалі ТСН.ua.

Матове покриття

Матові нігті дуже популярні. У тренді - осінні кольори: кавові, жовті, сливові, оливкові, різні темні відтінки. У поєднанні з матовим покриттям вони матимуть дуже вишуканий та ніжний вигляд.

Осінній манікюр. Фото з відкритих джерел.

Осінній манікюр. Фото з відкритих джерел.

Манікюр з металевими акцентами

Аби звичайний манікюр не виглядав нудним, можна додати до нігтиків металевих акцентів за допомогою золотої, срібно чи мідної фольги. Ніжні осінні кольори у поєднанні з таким дизайном зроблять ваші нігтики дуже ефектними.

Осінній манікюр. Фото з відкритих джерел.

Рослині мотиві

Осінній та рослинний дизайн також буде модним. На нігтях можна намалювати чи наклеїти листочки, квіти, гілочки та інші елементи природи.

Осінній манікюр. Фото з відкритих джерел.

Осінній манікюр. Фото з відкритих джерел.

Мармур

Мармуровий дизайн в тренді у будь-яку пору. В осінньому манікюрі можна використати коричневі, золотисті, цегляні чи навіть червоні кольори. А ще змішуючи відтінки, можна отримати оригінальний орнамент.

Осінній манікюр. Фото з відкритих джерел.

Осінній манікюр. Фото з відкритих джерел.

Нюдовий манікюр

Нюд - актуальний завжди. Не виключення - осінь. Такі нігтики - вже класика. Вони нададуть легкості будь-якому образу. А ще повністю чи напівпрозорий манікюр добре виглядає на нігтики будь-якої довжини.

Осінній манікюр. Фото з відкритих джерел.

Нагадаємо, нюдовий манікюр стає все більш популярнішим завдяки своїй простоті та універсальності. Крім того, він став символом "Old Money" - стилю, який існує поза часом.

Читайте також: