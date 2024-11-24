Осенний маникюр: подборка трендовых цветов и дизайнов

Этой осенью модными являются природные оттенки и цвета. Касается это не только одежды, но и маникюра. дизайн в осенних тонах и тёплые восхитительные оттенки.

Идеи маникюра на осень-2024 – в материале ТСН.ua.

Матовое покрытие

Матовые ногти очень популярны. В тренде — осенние цвета: кофейные, желтые, сливовые, оливковые, разные темные оттенки.

Осенний маникюр. Фото из открытых источников.

Осенний маникюр. Фото из открытых источников.

Маникюр с металлическими акцентами

Чтобы обычный маникюр не выглядел скучным, можно добавить к ноготкам металлических акцентов с помощью золотой, серебряной или медной фольги. Нежные осенние цвета в сочетании с таким дизайном сделают ваши ноготки очень эффектными.

Осенний маникюр. Фото из открытых источников.

Растительные мотивы

Осенний и растительный дизайн также будет модным.

Осенний маникюр. Фото из открытых источников.

Осенний маникюр. Фото из открытых источников.

Мрамор

Мраморный дизайн в любое время. В осеннем маникюре можно использовать коричневые, золотистые, кирпичные или даже красные цвета.

Осенний маникюр. Фото из открытых источников.

Осенний маникюр.

Несладкий маникюр

Такие ноготки – уже классика. Они еще придадут легкости любому образу.

Осенний маникюр. Фото из открытых источников.

Напомним, незаурядный маникюр становится все более популярным благодаря своей простоте и универсальности.

Читайте также: