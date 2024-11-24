Осенний маникюр: подборка трендовых цветов и дизайнов

Популярны осенью тёплые оттенки.
Этой осенью модными являются природные оттенки и цвета. Касается это не только одежды, но и маникюра. дизайн в осенних тонах и тёплые восхитительные оттенки.
Идеи маникюра на осень-2024 – в материале ТСН.ua.
Матовое покрытие
Матовые ногти очень популярны. В тренде — осенние цвета: кофейные, желтые, сливовые, оливковые, разные темные оттенки.
Маникюр с металлическими акцентами
Чтобы обычный маникюр не выглядел скучным, можно добавить к ноготкам металлических акцентов с помощью золотой, серебряной или медной фольги. Нежные осенние цвета в сочетании с таким дизайном сделают ваши ноготки очень эффектными.
Растительные мотивы
Осенний и растительный дизайн также будет модным.
Мрамор
Мраморный дизайн в любое время. В осеннем маникюре можно использовать коричневые, золотистые, кирпичные или даже красные цвета.
Несладкий маникюр
Такие ноготки – уже классика. Они еще придадут легкости любому образу.
Напомним, незаурядный маникюр становится все более популярным благодаря своей простоте и универсальности.