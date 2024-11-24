Науковий доказ: виявилось, що вдячність продовжує життя

Медики та психологи підтверджують, що вдячність позитивно впливає на здоров’я та зменшує ризики серйозних захворювань.

Вдячність не тільки покращує емоційний стан і зміцнює соціальні зв’язки, але й може позитивно вплинути на тривалість життя.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в JAMA Psychiatry, повідомляє Harvard Health Publishing.

У цьому дослідженні взяли участь понад 49 тисяч жінок із середнім віком 79 років. У 2016 році вони відповідали на шість запитань, що оцінювали рівень вдячності. Серед тверджень були, наприклад: "У мене є так багато, за що я можу бути вдячною" і "Якби я мала скласти список усього, за що я вдячна, він був би дуже довгим".

Через три роки дослідники переглянули медичні записи учасниць, щоб оцінити смертність від усіх причин та конкретних захворювань, як-от серцево-судинні хвороби, рак, інфекції чи травми.

Результати показали, що жінки з найвищим рівнем вдячності мали на 9% нижчий ризик смерті протягом трьох років порівняно з тими, у кого цей показник був найнижчим.

Найбільший захисний ефект вдячність продемонструвала щодо серцево-судинних захворювань. Хоча дослідження є спостережувальним і не доводить прямого зв’язку між вдячністю та довголіттям, воно підкреслює їхній сильний взаємозв’язок.

Вдячність як спосіб подолати самотність

Вдячність допомагає зменшити відчуття самотності. За метааналізом 26 досліджень, проведеним професором Джеймсом Хіттнером, люди з високим рівнем вдячності на 62% рідше почуваються самотніми. Це пов’язано з активацією медіальної префронтальної кори мозку, що відповідає за радість і соціальні зв’язки. Нейронауковець Гленн Фокс вважає вдячність ефективним інструментом для зниження самотності й покращення емоційного стану.

Як розвинути звичку бути вдячним

Записуйте щодня три речі, за які ви вдячні. Це можуть бути дрібні приємності, як-от гарний краєвид чи теплі слова. Така практика не лише робить життя радіснішим, а й підвищує його якість і тривалість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 110-річна прабабуся Бріджит Грокке з Австралії, яка народилася під час Першої світової війни, поділилася секретом довголіття.

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