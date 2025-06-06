Оброблення томатів від фітофтори влітку: чим та як радять експерти

Фітофтора на помідорах

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Що таке фітофтора та коли вона виникає

Фітофтора (від грецького Phytophthora, що означає «руйнівник рослин») — це рід ооміцетів, які є патогенами рослин. Їх часто помилково називають грибками, але насправді вони належать до окремої групи організмів, що споріднені з бурими водоростями. Ці мікроорганізми викликають одні з найруйнівніших захворювань сільськогосподарських культур у всьому світі, зокрема фітофтороз картоплі та томатів, що може призвести до повного знищення врожаю.

Фітофтора вражає всі частини рослини: листя, стебла, плоди та бульби. Симптоми зазвичай починаються з появи бурих плям на листі, які швидко збільшуються і покривають великі ділянки. У вологу погоду на нижньому боці листя може з’являтися білий наліт — це спороношення патогена. Згодом уражені тканини відмирають, а плоди загнивають.

Основна умова для виникнення фітофтори — це висока вологість. Це найважливіший фактор. Фітофтора активно розвивається за умов високої вологості повітря (понад 75%) та наявності краплинної вологи на поверхні рослин (роса, туман, часті дощі, надмірне поливання). Спори патогена потребують води для проростання і зараження рослини.

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Найсприятливіша температура для розвитку фітофтори коливається від 18∘C до 25∘C. Прохолодні ночі з рясною росою і теплі дні створюють ідеальні умови для її поширення. Однак патоген може розвиватися і за нижчих (5∘C) або вищих (30∘C) температух, хоча й повільніше.

Спори фітофтори можуть зимувати в ґрунті на уражених рештках рослин або бульбах, а також переноситися з зараженим матеріалом для садіння. Саме звідти починається первинне зараження. Загущені посадки перешкоджають висиханню листя після дощу або поливання, створюючи мікроклімат з підвищеною вологістю, що сприяє розвитку хвороби.

Зазвичай фітофтора починає проявлятися у другій половині вегетаційного періоду, особливо коли погодні умови стають несприятливими (часті дощі, похолодання). Якщо профілактичні заходи не проводяться, ризик зараження значно зростає.

Одним із ключових аспектів успішного захисту томатів є утримання рослин у сухому вигляді. Ми не допускаємо, щоб тривалий час на листі, стеблах або китицях була зайва волога — чи то конденсат, поливна волога, чи то роса. Цього допускати не можна, адже саме з вологи, яка може бути на листі, хвороба проростатиме всередину рослини.

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Оскільки деяка кількість збудників хвороб перебуває у ґрунті, щойно висаджені рослинки розсади потрібно профілактично обробити. Це важливо, адже саме на розсаді ще нестійка власна імунна система.

Чим обробити помідори від фітофтори зараз

Наразі настав час проводити таке оброблення. Чому саме зараз, на цій стадії розвитку рослин? По-перше, оброблення, яке ми проводили маленьким рослинкам, уже не діє і не захищає їх. По-друге, зараз починають складатися умови, які можуть спровокувати швидкий розвиток патогенів, що перебувають у ґрунті. З підвищенням температури на вулиці підвищується і вологість, що створює сприятливе середовище для фітофтори. Тому саме зараз ми проводимо друге профілактичне оброблення, щоб зміцнити захисні функції рослин.

Фахівці радять обробити помідори препаратом Редоміл Голд МЦ. Це добре відомий, надійний і перевірений часом засіб. Нещодавно з’явився новий препарат — Редоміл Голд Р.

Обидва ці препарати є двокомпонентними та містять активну речовину контактної дії та активну речовину системної дії.

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Системна активна речовина в обох препаратах однакова — металаксил-М (у різних кількостях). Проте контактна активна речовина різна: у Редоміл Голд МЦ це манкоцеп, а у Редоміл Голд Р — хлорокис міді.

Ескперти наголошують, що якщо ваші рослини під час оброблення цвітуть, на них є квіточки, не бажано обробляти мідьвмісними препаратами. Редоміл Голд Р є мідьвмісним. Його краще використовувати, коли рослини не цвітуть (на стадії розсади або після цвітіння).

Натомість Редоміл Голд МЦ добре підходить як для профілактики, так і для лікування, і ним можна обробляти томати під час цвітіння.

Як використовувати препарати проти фітофтори

Для томатів, уражених фітофторозом, рекомендується розчинити 25 г препарату Редоміл Голд МЦ на 5 л води. Термін очікування становить 14 днів.

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Окрім картоплі та томатів, цим препаратом можна обробляти огірки, цибулю (проти несправжньої борошнистої роси), виноград (проти мільдю, чорної плямистості, сірої та білої гнилі) у пропорції 25 г на 5 л води.

Редоміл Голд Р використовувати в розрахунку 50 г на 5 л води, тобто вдвічі більша концентрація для розчинення в 5 л води.

До розведеного препарату додайте прилипач. Прилипачі суттєво підвищують якість проведених оброблень, оскільки вони допомагають якісніше розповсюдити робочий розчин по поверхні рослини.

Під час використання препаратів завжди дотримуйтеся засобів особистої гігієни: використовуйте рукавички, окуляри, захисну маску.

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Будь-яке оброблення по листю треба проводити або у вечірній час, або за похмурої погоди. Наносити робочий розчин на поверхню рослини потрібно рівномірно, намагаючись, щоб рідина з рослини не стікала.