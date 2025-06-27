Що буде, якщо користуватися простроченим шампунем

Чи можна користуватися простроченим шампунем

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Напевно, у багатьох у ванній кімнаті знайдеться той самотній флакон шампуню, який стоїть у кутку вже не перший рік. Ви заходите в душ, готуючись помити голову, і раптом помічаєте стару пляшку, яка причаїлася за гелем для душу. Чи можна її ще використовувати, чи термін придатності вже давно минув? Це питання, яке турбує багатьох, і сьогодні ми розберемося, що ж кажуть експерти. Про нюанси зберігання засобів для догляду за волоссям розповіли експерти — співробітники компанії Nutrafol.

Терміни придатності на косметиці: розбираємося які

Варто зазначити, що регуляція термінів придатності косметичних засобів відрізняється залежно від регіону. Наприклад, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) не вимагає вказувати термін придатності на звичайних пляшках шампуню, якщо це не спеціалізований лікувальний засіб (наприклад, шампунь від лупи).

Натомість у Європі згідно з законодавством зазначення терміну придатності є обов’язковим лише для косметичних засобів, термін зберігання яких не перевищує 30 місяців. До 2005 року інформація на маркуванні відображала лише терміни зберігання косметики в герметичних умовах, тобто в закритому пакованні. Однак не враховувалося, що в разі контакту з повітрям після відкриття до пляшки можуть потрапляти бактерії, що суттєво впливає на якість продукту.

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Нові нормативи ЄС зобов’язали виробників вказувати повні дані про продукт, включно з терміном використання від моменту відкриття. Для цього було запроваджено спеціальний символ: флакон з відкритою кришкою, поруч з яким розташовується напис PAO (Period After Opening) — період після відкриття. Якщо ви бачите позначення, наприклад, 12М, це означає, що з моменту розкриття паковання та першого використання цей косметичний засіб зберігає всі свої властивості та якості протягом 12 місяців. Інший варіант позначення терміну придатності — Exp 09/2011 — вказує на те, що продукт зберігає свої властивості до зазначеної дати. Якщо термін придатності не зазначено, це зазвичай означає, що він становить 30 місяців і більше.

Що відбувається з простроченим шампунем

Так, навіть у найкращого шампуню є термін придатності. Однак на відміну від молочних продуктів, він не «скисає» або не стає небезпечним для здоров’я. «З часом його ефективність знижується, а аромат може змінитися», — пояснює Медісон Турман, хімікиня-косметологиня. Тобто прострочений шампунь не викличе випадіння волосся чи інших серйозних проблем, він просто припинить виконувати свої функції належним чином. Якщо засіб був спрямований на боротьбу з жирністю або мав надавати об’єму, з часом ці його «чарівні» властивості можуть зникнути.

Як довго зберігається шампунь

Термін зберігання шампуню залежить від бренду та складу. В середньому нерозпочата пляшка може зберігатися до трьох років. Після розпакування термін придатності зазвичай становить від 6 до 24 місяців, про що свідчить символ PAO. Варто пам’ятати, що натуральні шампуні псуються значно швидше, оскільки містять менше синтетичних консервантів. Їхні колір, запах і консистенція можуть змінюватися вже за кілька місяців. Також важливо уникати зберігання шампуню під прямими сонячними променями або в надмірно теплому місці (наприклад, на підвіконні в душі), оскільки тепло та світло прискорюють процеси псування.

А що з сухим шампунем? Сухі шампуні мають значно довший термін придатності. Вони зазвичай упаковані в аерозольні балончики, що допомагає зберегти інгредієнти, а відсутність води у складі уповільнює будь-які процеси псування.

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Ознаки того, що час попрощатися з шампунем (або кондиціонером)

Щоб зрозуміти, що ваш засіб для догляду за волоссям вже непридатний до використання, зверніть увагу на такі ознаки:

Термін PAO давно минув. Це найпростіший і найочевидніший індикатор.

Якщо шампунь припинив добре пінитися та ефективно очищати волосся, це свідчить про втрату його властивостей.

Зміна кольору або текстури. Продукт може стати водянистим, надто густим або в ньому з’являться грудочки.

Незвичайний запаї. Аромат шампуню може стати слабшим або, навпаки, набути неприємних, несвіжих ноток.

З кондиціонером ситуація аналогічна. Перевіряйте термін PAO, звертайте увагу на зміни в текстурі та ароматі. Якщо засіб більше не робить ваше волосся м’яким, гладким і слухняним, можливо, настав час сказати йому «прощавай».

Щоб уникнути забування дати відкриття, є простий лайфгак: просто запишіть дату до нотаток на телефоні або на самому флаконі перманентним маркером. Так ви завжди зможете легко перевірити, чи не час оновити свій арсенал засобів для догляду за волоссям, забезпечуючи йому найкращий і найефективніший догляд.