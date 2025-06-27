Что будет, если пользоваться просроченным шампунем

Можно ли пользоваться просроченным шампунем

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Наверное, у многих в ванной комнате найдется одинокий флакон шампуня, который стоит в углу уже не первый год. Вы заходите в душ, готовясь помыть голову, и вдруг замечаете старую бутылку, притаившуюся за гелем для душа. Можно ли ее использовать или срок годности уже давно истек? Это вопрос, беспокоящий многих, и сегодня мы разберемся, что же говорят эксперты. О нюансах хранения средств по уходу за волосами рассказали эксперты — сотрудники компании Nutrafol.

Сроки годности на косметике: разбираемся

Следует отметить, что регуляция сроков годности косметических средств отличается в зависимости от региона. К примеру, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не требует указывать срок годности на обычных бутылках шампуня, если это не специализированное лечебное средство (например, шампунь от перхоти).

В Европе, согласно законодательству, указание срока годности является обязательным только для косметических средств, срок хранения которых не превышает 30 месяцев. До 2005 года информация на маркировке отражала только сроки хранения косметики в герметичных условиях, то есть в закрытой упаковке. Однако не учитывалось, что при контакте с воздухом после открытия в содержимое могут попадать бактерии, что оказывает существенное влияние на качество продукта.

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Новые нормативы ЕС обязали производителей указывать полные данные о продукте, включая сроки использования с момента открытия. Для этого был введен особый знак: флакон с открытой крышкой, рядом с которым размещается надпись PAO (Period After Opening) — период после открытия. Если вы видите обозначение, например, 12М, это означает, что с момента раскрытия упаковки и первого использования это косметическое средство сохраняет все свои свойства и качества в течение 12 месяцев. Другой вариант обозначения срока годности — Exp 09/2011, что указывает на то, что продукт сохраняет свои свойства до указанной даты. Если срок годности не указан, это обычно означает, что он составляет 30 месяцев и больше.

Что происходит с просроченным шампунем

Да, даже у самого лучшего шампуня есть срок годности. Однако в отличие от молочных продуктов, он не «скисает» или не становится опасным для здоровья. «Со временем его эффективность снижается, а аромат может измениться», — объясняет Мэдисон Турман, химик-косметолог. То есть просроченный шампунь не вызовет выпадения волос или других серьезных проблем, он просто перестанет выполнять свои функции должным образом. Если средство было направлено на борьбу с жирностью или должно было придавать объем, то со временем эти его «волшебные» свойства могут исчезнуть.

Как долго сохраняется шампунь

Срок хранения шампуня зависит от бренда и состава. В среднем неначатая бутылка может храниться до трех лет. После распаковки срок годности обычно составляет от 6 до 24 месяцев, о чем говорит символ PAO. Следует помнить, что натуральные шампуни портятся гораздо быстрее, поскольку они содержат меньше синтетических консервантов. Их цвет, запах и консистенция могут изменяться уже через несколько месяцев. Также важно избегать хранения шампуня под прямыми солнечными лучами или в излишне теплом месте (например, на подоконнике в душе), поскольку тепло и свет ускоряют процессы порчи.

А что с сухим шампунем? Сухие шампуни имеют гораздо более длительный срок годности. Они обычно упакованы в аэрозольные баллончики, что помогает сохранить ингредиенты, а отсутствие воды в составе замедляет процессы порчи.

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Признаки того, что пора попрощаться с шампунем (или кондиционером)

Чтобы понять, что ваше средство по уходу за волосами уже непригодно к использованию, обратите внимание на следующие признаки:

Срок PAO давно истек. Это самый простой и очевидный индикатор.

Если шампунь перестал хорошо пениться и эффективно очищать волосы, это свидетельствует о потере его свойств.

Изменение цвета или текстуры. Продукт может стать водянистым, слишком густым или в нем появятся комочки.

Необычный запах. Аромат шампуня может стать слабее или, наоборот, приобрести неприятные, несвежие нотки.

С кондиционером ситуация аналогичная. Проверяйте термин PAO, обращайте внимание на изменения в текстуре и аромате. Если средство больше не делает ваши волосы мягкими, гладкими и послушными, возможно, пора сказать ему «прощай».

Чтобы избежать забывания даты открытия, есть простой лайфхак: просто запишите дату в заметки на телефоне или на флаконе перманентным маркером. Так вы всегда сможете легко проверить, не пора ли обновить свой арсенал средств по уходу за волосами, обеспечивая им наилучший и эффективный уход.