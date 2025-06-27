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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: есть пострадавшие

Россия нанесла ракетный удар по Чугуеву. Есть трое пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Взрыв

Взрыв / © Pexels

В пятницу, 27 июня, российские войска ударили ракетой по городу Чугуев Харьковской области.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

По меньшей мере три человека получили ранения: один пострадавший в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Количество раненых может возрасти.

«Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются», — говорится в сообщении.

Напомним, россияне во второй раз ударили ракетами по городу Самар

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