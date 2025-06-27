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- Війна
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Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву: є постраждалі
Росія завдала ракетного удару по Чугуєву. Є троє постраждалих.
У п’ятницю, 27 червня, російські війська вдарили ракетою по місту Чугуїв Харківської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Щонайменше троє людей дістали поранення: один постраждалий у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Кількість поранених може зрости.
«Усім пораненим надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, росіяни вдруге вдарили ракетами по місту Самар