Стрижка "медуза" - новий тренд у світі моди 2025 року (фото)

Стрижка «медуза» (jellyfish haircut) стрімко набирає популярності у 2025 році, стаючи одним із головних трендів у світі зачісок. Її унікальний дизайн поєднує елементи короткого бобу та довгих пасом, створюючи сміливий та виразний образ. На 67-й церемонії вручення премії «Ґреммі» такі зірки, як Біллі Айліш, Леді Гага та Майлі Сайрус, продемонстрували цю зачіску, підтверджуючи її актуальність та популярність.

Що таке стрижка «медуза»

Стрижка «медуза» поєднує в собі два контрастні рівні: короткі пасма навколо обличчя та довше волосся на потилиці. Jellyfish вирізняється укороченими, трохи хаотичними прядками навколо обличчя, які надають образу динамічності, тоді як задня частина залишається довгою. Якщо волосся зібрати, зачіска нагадує класичний боб до підборіддя, а в розпущеному вигляді створюється ефект багаторівневої текстури та цікавого перепаду довжин. Такий підхід дозволяє експериментувати зі стилем та надає безліч варіантів для укладання.

Як створити стрижку «медуза»

Процес створення цієї стрижки вимагає професійного підходу та розуміння структури волосся. Рекомендується звернутися до досвідченого стиліста, який зможе адаптувати зачіску під індивідуальні особливості клієнта.

Верхню частину волосся стрижуть у стилі боб, визначаючи бажану довжину та форму. Нижні пасма залишають довшими, створюючи контраст із верхнім шаром. Додають текстуру та рвані краї для досягнення бажаного ефекту.

Стрижка «медуза» на коротке волосся

Для короткого волосся стрижка «медуза» передбачає створення чіткого контрасту між верхніми та нижніми шарами. Верхній шар може бути виконаний у стилі піксі або короткого бобу, тоді як нижні пасма залишаються довшими, створюючи ефект «щупалець». Такий варіант підходить для тих, хто прагне сміливого та сучасного образу.

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Стрижка «медуза» на довге волосся

На довгому волоссі ця стрижка виглядає особливо ефектно. Верхній шар може досягати рівня підборіддя або плечей, тоді як нижні пасма залишаються значно довшими. Це створює драматичний контраст і надає безліч можливостей для укладання та експериментів зі стилем.

Медуза// фото: barb.ua

Медуза

Стрижка "медуза" на середнє волосся

Це чудовий компроміс між класичним бобом і довгими пасмами, що дозволяє експериментувати з укладками та створювати стильні образи. Основна особливість цієї зачіски – поєднання двох рівнів довжини: укорочені пасма у верхній частині формують чітку структуру, а довші локони на потилиці додають легкості та рухливості.

На середній довжині ця стрижка виглядає менш контрастно, ніж на короткому або довгому волоссі, але зберігає свою головну ідею – ефект двох шарів. Завдяки цьому "медуза" підходить для тих, хто хоче спробувати щось нове, але не готовий до радикальних змін. Залежно від способу укладання, можна підкреслити графічність коротких пасом або зробити плавний перехід між довжинами, що дозволяє адаптувати зачіску під різні образи – від креативного до більш класичного.

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Переваги та недоліки стрижки «медуза»

Плюс цієї стрижки у тому, що вона підходить для різних типів волосся та довжин, дозволяє грати з текстурами та кольорами, додаючи індивідуальності образу. І, найголовніше, є одним із головних трендів 2025 року, що підтверджується вибором багатьох зірок.

Серед мінусів стрижки можна назвати необхідність регулярного стайлінгу для підтримання форми, а для збереження чіткості ліній необхідність регулярних візитів до стиліста.

Для підтримання стрижки «медуза» у належному стані рекомендується використовувати засоби для додання текстури та об'єму. Регулярне підрівнювання допоможе зберегти чіткість ліній та форму зачіски. Також варто експериментувати з укладанням: від гладких варіантів до недбалих хвиль, залежно від настрою та події.

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