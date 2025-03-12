Вибираємо весняні сорти цибулі: топ-10, які радять фахівці

Для тих, хто прагне отримати урожай цибулі якомога раніше, ключовим моментом є вибір сортів, які дозрівають швидше за інші. Це означає, що потрібно звернути увагу на сорти з коротким періодом вегетації, які також добре переносять мінливу погоду. Рекомендується віддавати перевагу сортам, які можна вирощувати в різних кліматичних умовах і які гарантують хороший урожай навіть при нестабільній погоді.

Пропонуємо найкращі сорти весняної цибулі для України, які популярні та рекомендують дачники

Які сорти цибулі найкращі

1. Штутгартер Різен

Один із найпопулярніших сортів у світі. Відзначається раннім терміном дозрівання – урожай можна збирати вже через 90–100 днів після посіву. Цибулини мають плескато-округлу форму, масу 100–150 г і жовту луску. Основна перевага – чудова лежкість, оскільки зберігається понад 6 місяців без втрати смакових якостей. Має напівгострий смак, добре переносить коливання температур.

2. Ексібішен

Цей сорт славиться своїми великими цибулинами, які можуть досягати маси 500 г, а іноді навіть 1 кг. Він має солодкий смак, тому ідеально підходить для салатів. Однак основним недоліком є короткий термін зберігання – не більше 3–4 місяців. Сорт потребує рясного поливу та регулярного підживлення для формування великих головок.

3. Кармен

Сорт червоної цибулі середнього терміну дозрівання. Цибулини мають яскраво-бордове забарвлення та напівгострий смак. Їхня середня маса становить 80–120 г. Добре підходить як для салатів, так і для термічної обробки. Відзначається високим вмістом антоціанів, які корисні для серцево-судинної системи. Лежкість середня – до 5 місяців.

4. Ред Барон

Це один із найкращих сортів червоної цибулі. Має насичене червоно-фіолетове забарвлення та щільну структуру. Вага цибулин становить 100–150 г. Відрізняється гарною лежкістю, добре зберігається до 6 місяців. Має приємний напівгострий смак, який дозволяє використовувати його у свіжому вигляді та для консервації.

5. Сноуболл

Білий сорт цибулі, який відзначається середнім терміном дозрівання (100–110 днів). Має рівномірну округлу форму, масу 80–120 г і щільну білу м’якоть. Відзначається ніжним, майже солодким смаком. Ідеальний для вживання у свіжому вигляді та для приготування соусів. Середня лежкість – до 4 місяців.

6. Сеншуй

Сорт японської селекції, який адаптований для вирощування в різних кліматичних умовах. Його особливість – можливість раннього збирання врожаю, оскільки достигає через 90–95 днів після посіву. Цибулини округлі, вагою 150–250 г. Має приємний напівгострий смак і добре переносить зберігання до 6 місяців.

7. Сеншу Єллоу

Один із найраніших сортів весняної цибулі. Дозріває протягом 85–95 днів, що дозволяє отримати ранній урожай. Цибулини невеликі, вагою 80–120 г, але при хорошому догляді можуть досягати 200 г. Має приємний, не дуже гострий смак. Сорт стійкий до хвороб і добре переносить перепади температур.

8. Трой F1

Гібридний сорт, який характеризується раннім дозріванням (90–100 днів) і високою врожайністю. Цибулини мають округлу форму та середню масу 100–150 г. Основною перевагою є стійкість до стрілкування і хвороб, що робить його чудовим варіантом для органічного землеробства.

9. Робін

Цей сорт відзначається насиченим червоним забарвленням та високою врожайністю. Дозріває за 100–110 днів, має щільні округлі цибулини масою до 130 г. Володіє напівгострим смаком і добре підходить для вживання у свіжому вигляді. Лежкість середня – до 5 місяців.

10. Веселка

Один із найбільш врожайних сортів середньостиглої цибулі. Цибулини великі, вагою 250–350 г, мають кругло-плоску форму та темно-червоне забарвлення. Відзначається чудовою лежкістю, зберігається до 7 місяців без втрати смакових якостей. Підходить як для кулінарного використання, так і для консервації.

Обираючи сорт весняної цибулі, варто враховувати термін дозрівання, смакові якості, лежкість та стійкість до хвороб. Якщо вам потрібна цибуля для тривалого зберігання, зверніть увагу на Штутгартер Різен, Ред Барон та Веселку. Для вживання у свіжому вигляді ідеально підійдуть Ексібішен, Кармен та Сноуболл. А якщо ви шукаєте ультраранні сорти, які дають швидкий урожай, вибирайте Сеншу Єллоу або Сеншуй.

Сподіваємось, що цей огляд допоможе вам зробити правильний вибір і отримати чудовий урожай весняної цибулі.

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