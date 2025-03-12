Выбираем весенние сорта лука: топ-10, которые советуют специалисты

Для тех, кто стремится получить урожай лука как можно раньше, ключевым моментом является выбор сортов, которые созревают быстрее других. Это означает, что следует обратить внимание на сорта с коротким периодом вегетации, которые также хорошо переносят изменчивую погоду. Рекомендуется отдавать предпочтение сортам, которые можно выращивать в разных климатических условиях и гарантирующих хороший урожай даже при нестабильной погоде.

Предлагаем лучшие сорта весеннего лука для Украины, которые популярны и рекомендуют дачники

Какие сорта лука самые лучшие

1. Штутгартер Ризен

Один из самых популярных сортов в мире. Отмечается ранним сроком созревания – урожай можно убирать уже через 90–100 дней после посева. Луковицы имеют плоско-округлую форму, массу 100-150 г и желтую чешую. Основное преимущество – отличная лежкость, поскольку сохраняется более 6 месяцев без потери вкусовых качеств. Обладает полуострым вкусом, хорошо переносит колебания температур.

2. Эксибишен

Этот сорт славится своими крупными луковицами, которые могут достигать массы 500 г, а иногда даже 1 кг. Он обладает сладким вкусом, поэтому идеально подходит для салатов. Однако основным недостатком является короткий срок хранения – не более 3-4 месяцев. Сорт нуждается в обильном поливе и регулярной подкормке для формирования больших головок.

3. Кармен

Сорт красного лука среднего срока созревания. Луковицы имеют ярко-бордовую окраску и полуострый вкус. Их средняя масса составляет 80-120 г. Хорошо подходит как для салатов, так и для термической отделки. Отмечается высоким содержанием антоцианов, полезных для сердечно-сосудистой системы. Лежкость средняя – до 5 месяцев.

4. Ред Барон

Это один из лучших сортов красного лука. Имеет насыщенную красно-фиолетовую окраску и плотную структуру. Вес луковиц составляет 100-150 г. Отличается хорошей лежкостью, хорошо сохраняется до 6 месяцев. Обладает приятным полуострым вкусом, который позволяет использовать его в свежем виде и для консервации.

5. Сноуболл

Белый сорт лука, отличающийся средним сроком созревания (100–110 дней). Имеет равномерную округлую форму, массу 80-120 г и плотную белую мякоть. Отличается нежным, почти сладким вкусом. Идеален для употребления в свежем виде и приготовления соусов. Средняя лежкость – до 4 месяцев.

6. Сеншуй

Сорт японской селекции, адаптированный для выращивания в различных климатических условиях. Его особенность – возможность раннего уборки урожая, поскольку созревает через 90–95 дней после посева. Луковицы округлые, весом 150-250 г. Обладает приятным полуострым вкусом и хорошо переносит хранение до 6 месяцев.

7. Сэнша Йеллоу

Один из самых ранних сортов весеннего лука. Созревает в течение 85-95 дней, что позволяет получить ранний урожай. Луковицы небольшие, весом 80-120 г, но при хорошем уходе могут достигать 200 г. Обладает приятным, не очень острым вкусом. Сорт устойчив к заболеваниям и отлично переносит перепады температур.

8. Трой F1

Гибридный сорт, характеризующийся ранним созреванием (90–100 дней) и высокой урожайностью. Луковицы имеют округлую форму и среднюю массу 100-150 г. Основным преимуществом является стойкость к стрелкованию и болезням, что делает его отличным вариантом для органического земледелия.

9. Робин

Этот сорт отличается насыщенной красной окраской и высокой урожайностью. Созревает за 100–110 дней, имеет плотные округлые луковицы массой до 130 г. Обладает полуострым вкусом и хорошо подходит для употребления в свежем виде. Лежкость средняя – до 5 месяцев.

10. Радуга

Один из самых урожайных сортов среднеспелого лука. Луковицы крупные, весом 250-350 г, имеют круглую плоскую форму и темно-красную окраску. Отмечается превосходной лежкостью, сохраняется до 7 месяцев без потери вкусовых качеств. Подходит как для кулинарного использования, так и для консервации.

Выбирая сорт весеннего лука, следует учитывать срок созревания, вкусовые качества, лежкость и стойкость к болезням. Если вам нужен лук для длительного хранения, обратите внимание на Штутгартер Ризен, Рэд Барон и Радугу. Для употребления в свежем виде идеально подойдут Эксибишен, Кармен и Сноуболл. А если вы ищете ультраранние сорта, которые дают быстрый урожай, выбирайте Сэншу Йеллоу или Сеншуй.

Надеемся, что этот обзор поможет вам сделать правильный выбор и получить отличный урожай весеннего лука.

Читайте также: