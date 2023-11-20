Як часто давати котам та кошенятам таблетки від глистів, симптоми зараження та заходи профілактики

Як і коли краще проводити дегельмінтизацію дорослих котів, кошенят

Одним з найпоширеніших проблем, які повинні вирішувати господарі пухнастих друзів - це глисти у котів та собак. Причому ця проблема стосується не лише тварин, які гуляють на вулиц, а й тих, які сплять з нами на дивані.

Зараження глистами відбувається через контакт з іншими хворими тваринами або через контакт з личинками на вулиці. В домашніх умовах личинки можуть потрапити у приміщення на взутті людей. Також заразитись глистами коти можуть через вживання сирої риби та м’яса.

Тому господарям котів завжди корисно знати, що таке дегельмінтизація котів, що робити, коли тварина захворіла, які мірі профілактики.

Симптоми глистів у котів

На початковому стадії зараження глистами, симптомів може і не видно, ознаки хвороби, як правило з'являються в гострій або хронічній стадії хвороби.

Симптоми, які можуть свідчити про зараження кота глистами такі:

блювота,

калові маси – з кров'ю, є порушення в стільці у вигляді запору або проносу,

в калі помітні глисти чи їх личинки,

здуття живота,

свербіння поруч з анальним отвором, тварина треться цим місцем об підлогу,

підвищений апетит або навпаки, його відсутність, маса тіла, зменшується,

рясна сльозотеча,

млявість та швидка втомлюваність, апатія,

відставання в рості та розвитку у кошенят,

скуйовджена шерсть,

збільшення печінки та пожовтіння слизових оболонок.

судоми.

Коли та як часто давати засоби від глистів кошенятам

Маленькі кошенята особливо вразливі до зараження глистами, тому ветеринари радять проводити їм профілактичну дегельмінтизацію.

Коли кошенятам давати засоби від глистів

Перші препарати від глистів кошенятам дають у віці 2 і 4 тижні.

До досягнення кошенятами віку 16 тижнів препарати від глистів слід давати їм кожні 2-3 тижні

До віку 6 місяців профілактику гельмінтів у кошенят варто проводити раз на місяць.

Від 6 місяців до року препарати від глистів молодим котам дають кожні 2-3 місяці.

Після цього препарати від глистів котам дають за необхідністю, а профілактику бажано проводити щонайменше двічі на рік.

Таблетки від глистів для котів: коли як часто давати

Зауважмо, крім таблеток від глистів, ліки проти гельмінтозу можуть бути у вигляді суспензії, крапель на холку, можна підібрати, що найкраще підійде коту та буде зручним для вас.

Потрібно уважно читати інструкцію. Дозування препаратів залежить від ваги тварини: якщо дати мінімальну кількість лікарського засобу, він не подіє, а передозування завдасть шкоди організму.

Якщо у тварини є проблеми з травленням, спочатку проконсультуйтеся з ветеринаром.

Зазвичай ветеринари рекомендують робити це уранці, до першого годування, коли кішка голодна і з більшою ймовірністю погодиться проковтнути пігулку.

Як часто потрібно давати котам таблетки від глистів

Для профілактики раз на три місяці, тобто 4 рази на рік, давайте кішці глистогінне. Не пропускайте приймання, навіть у разі, якщо кіт не виходить за межі квартири.

Деякі препарати потрібно давати 2 рази — другу пігулку через 10 днів після того, як дали першу. Уважно читайте інструкцію з застосування або попросіть ветлікаря проконсультувати вас. Це необхідно, оскільки такі ліки спочатку вбивають дорослих черв'яків, а потім вже їх личинки.

Іноді потрібно проводити дегельмінтизацію поза графіком. Наприклад, перед вакцинацією або операцією. Паразити послабляють імунітет тварини, і йому складніше виробляти нові антитіла

Всім тваринам у приміщенні потрібно давати глистогінне одночасно.

Протипоказання до дегельмінтизації

У різних препаратів є свої протипоказання, найбільш поширеними з них є:

Наявність інфекційних захворювань.

Період реабілітації після хвороби.

Вагітність і годування.

Вік: звертайте увагу на те, з якого віку дозволено давати той або інший препарат. Деякі з них дозволені для котенят з 3-тижневого віку, а частина — тільки з 2 х місяців.

Профілактика зараження глистами

Не годуйте кота сирими рибою та м'ясом.

Уникайте контакту вашого кота з безпритульними тваринами.

Регулярно чистить котячий туалет.

Регулярно дезінфікуйте котячі місця, ретельно мийте котячі миски.

Ретельно мийте руки після контакту з пухнастиком.

Одяг і взуття після приходу з вулиці прибирайте до закритої шафи.

Використовуйте засоби від бліх, особливо якщо кіт гуляє на вулиці.

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