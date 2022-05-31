Канада запровадила санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої

У зв'язку з вторгненням Росії до України Канада запровадила санкції проти 22 росіян, наближених до режиму Путіна, та 4 російських компаній.

Санкційний список осіб відкриває ймовірна коханка президента РФ Володимира Путіна Аліна Кабаєва, вона у переліку - на першому місці.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

Так, уряд Канади запровадив санкції до осіб, які є близькими соратниками путінського режиму, зокрема, високопоставлені посадовці російських фінансових установ та члени їхніх сімей, які були причетними до безпідставного вторгнення Росії до України. Серед них - Аліна Маратівна Кабаєва 1983 року народження. Окрім оточення Путіна, санкції накладено на 4 фінансові установи:

"Россільгоспбанк";

"Інвестторгбанк",

керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій;

керуюча компанія Російської венчурної компанії.

"Заходи, оголошені сьогодні, посилюють тиск на російське керівництво з метою припинення його безглуздої війни, яка призвела до втрат тисяч життів, поставила під загрозу продовольчу безпеку мільйонів і спричинила невимовний біль і страждання. Канада продовжує закликати до дипломатичного рішення", - йдеться у повідомленні.

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