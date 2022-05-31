Канада ввела санкции против любовницы Путина Алины Кабаевой

В связи с вторжением России в Украину Канада ввела санкции против 22 россиян, приближенных к режиму Путина, и 4 российских компаний.

Санкционный список лиц открывает вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева, она в перечне – на первом месте.

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Так, правительство Канады ввело санкции в отношении лиц, близких соратников путинского режима, в частности, высокопоставленных должностных лиц российских финансовых учреждений и членов их семей, причастных к безосновательному вторжению России в Украину. Среди них – Алина Кабаева 1983 года рождения. Кроме приближенных к Путину людей, санкции наложены и на 4 финансовые учреждения:

"Россельхозбанк";

"Инвестторгбанк",

управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;

управляющая компания Российской венчурной компании.

"Меры, объявленные сегодня, усиливают давление на российское руководство с целью прекращения его бессмысленной войны, которая привела к потерям тысяч жизней, поставила под угрозу продовольственную безопасность миллионов и вызвала неописуемую боль и страдания. Канада продолжает призывать к дипломатическому решению", — говорится в сообщении.

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