Зеленський провів нараду на Донбасі: деталі (відео)

Зокрема, президент заслухав доповідь командування про ситуацію в зоні відповідальності ОТУ "Лиман".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 22 березня нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині.

Про це йдеться у телеграм-каналі глави держави.

Зеленський уточнив, що під час наради заслухав доповідь військового командування про стан оперативної обстановки в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Лиман".



"Окремо обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури. Забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії. Розглянули фінансування закладів охорони здоров’я, які переміщено з тимчасово окупованих територій", – йдеться в повідомленні президента.

Нагадаємо, 22 березня Зеленський прибув на Донеччину та відвідав передові позиції українських бійців на Бахмутському напрямку.

Зауважимо, за останніми даними від британської розвідки, ЗСУ проводять успішні контратаки біля Бахмута, проте загроза оточення міста з півночі та півдня надалі залишається.

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