Зеленский провел совещание в Донбассе: детали (видео)

В частности, президент заслушал доклад командования о ситуации в зоне ответственности ОТГ "Лиман".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел 22 марта совещание по социальной ситуации и ситуации по безопасности в Донецкой области.

Об этом говорится в телеграмм-канале главы государства.

Зеленский уточнил, что на совещании заслушал доклад военного командования о состоянии оперативной обстановки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Лиман".



"Отдельно обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры. Обеспечение бесперебойных поставок воды и электроэнергии. Рассмотрели финансирование учреждений здравоохранения, которые перемещены с временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении президента.

Напомним, 22 марта Зеленский прибыл в Донецкую область и посетил передовые позиции украинских бойцов на Бахмутском направлении.

Заметим, по последним данным от британской разведки, ВСУ проводят успешные контратаки возле Бахмута, однако угроза оцепления города с севера и юга в дальнейшем остается.

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