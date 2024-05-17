Динамо – Кривбас: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 29-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 18 травня, "Динамо" зіграє з "Кривбасом" у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок зустрічі – о 15:30.

За два тури до кінця сезону "Динамо" (63 очки) гарантувало собі срібні, а "Кривбас" (54 бали) – бронзові нагороди чемпіонату України.

Пряма трансляція матчу "Динамо" – "Кривбас" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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