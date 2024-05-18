Чому в американців вдома немає пральних машин: ви будете здивовані

Дуже рідко в квартирі чи у будинку в США можна побачити пральну машину. Зазвичай люди перуть речі у спеціальних ландроматах. Чому ж так?

В Україні пральна машина є практично в кожному будинку, а ось в США все зовсім по-іншому. Ще у XIX столітті тут з'явилися спеціальні пральні, ландромати, де можна випрати і навіть випрасувати білизну. Відтоді вони не втрачають своєї популярності.

Чому американці користуються пральнями

Приблизно у 30-х роках XX століття в США виникла потреба у появі дешевий пралень для широких верств населення. Перший ландромат відкрили у Техасі і одразу після цього такі місця почали відкриватися в усіх містах Америки.

І хоча з часом рівень життя американців значно підвищився, американці рідко купують побутові пральні машини для своїх квартир або будинків. Чому ж так відбувається?

Насамперед, варто зазначити, що послуги пралень досить доступні. Американці генетично схильні до економії, а тому намагаються економити на всьому: від простору в будинку до води та електрики.

Вартість послуг пралень відрізняється в залежності від штату та міста. Однак в середньому ціни складають від 1 до 5 доларів за одне прання. Тут же можна скористатися і сушаркою, що в середньому коштує 3$.

Також варто зазначити, що більша частина американців винаймають житло все своє життя, а власники часто категорично забороняють встановлювати у квартирах пральні машини. Побоюються орендодавці коротких замикань та протікань. Проте серед клієнтів пралень бувають не тільки ті, хто орендує житло.

Послугами пралень час від часу користуються і заможні американці. Особливо, якщо потрібно випрати великі речі: подушки, ковдри, постільну білизну, пледи тощо.

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