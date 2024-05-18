Почему у американцев дома нет стиральных машин: вы будете удивлены

Очень редко в квартире или дома в США можно увидеть стиральную машину. Обычно люди стирают вещи в специальных ландроматах. Почему так?

В Украине стиральная машина практически в каждом доме, а вот в США все совсем по-другому. Еще в XIX веке здесь появились специальные прачечные, ландроматы, где можно постирать и даже выгладить белье. С тех пор они не теряют своей популярности.

Почему американцы пользуются прачечными

Приблизительно в 30-х годах XX века в США возникла потребность в появлении дешевых прачечных для широких слоев населения. Первый ландшафт открыли в Техасе и сразу после этого такие места начали открываться во всех городах Америки.

И хотя со временем уровень жизни американцев значительно повысился, американцы редко покупают стиральные машины для своих квартир или домов. Почему так происходит?

Прежде всего, стоит отметить, что услуги прачечных достаточно доступны. Американцы генетически склонны к экономии, поэтому стараются экономить на всем: от пространства в доме до воды и электричества.

Стоимость услуг прачечных отличается в зависимости от штата и города. Однако в среднем цены составляют от 1 до 5 долларов за одну стирку. Здесь же можно воспользоваться и сушилкой, которая в среднем стоит 3$.

Также стоит отметить, что большинство американцев снимают жилье всю свою жизнь, а владельцы часто категорически запрещают устанавливать в квартирах стиральные машины. Опасаются арендодатели коротких замыканий и протечек. Однако среди клиентов прачечных бывают не только арендующие жилье.

Услугами прачечных иногда пользуются и состоятельные американцы. Особенно, если нужно постирать большие вещи: подушки, одеяла, постельное белье, пледы и т.д.

Читайте также: