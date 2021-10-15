Дніпро-1 - Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У разі перемоги команда Ігора Йовічевича бодай тимчасово підніметься на третє місце.
У суботу, 16 жовтня, "Дніпро-1" прийматиме "Колос" у поєдинку 11-го туру української Прем'єр-ліги.
Команди проведуть битву на "Дніпро-Арені" в Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 19:30.
Дивіться матч у прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ, а також онлайн на ТСН Проспорт.
- Після 10 турів "Дніпро-1" з 19 очками посідає п'яту сходинку в таблиці УПЛ. "Колос" набрав 11 пунктів і розташувався на 11-й позиції.
- В 12-му турі УПЛ "Дніпро-1" 24 жовтня в гостях зіграє з "Динамо", а "Колос" у той же день проведе виїзний поєдинок проти "Зорі".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
11 тур
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Субота, 16 жовтня / 19:30
|СТАТИСТИКА МАТЧУ