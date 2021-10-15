Днепр-1 - Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В случае победы команда Игоря Йовичевича как минимум временно поднимется на третье место.

В субботу, 16 октября, "Днепр-1" будет принимать "Колос" в поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды проведут битву на "Днепр-Арене" в Днепре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Смотрите матч в прямом эфире на телеканале УНИАН ТВ, а также онлайн на ТСН Проспорт.

После 10 туров "Днепр-1" с 19 очками занимает пятую строчку в таблице УПЛ. "Колос" набрал 11 пунктов и расположился на 11-й позиции.

В 12-м туре УПЛ "Днепр-1" 24 октября в гостях сыграет с "Динамо", а "Колос" в тот же день проведет выездной поединок против "Зари".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

11 тур Суббота, 16 октября / 19:30

Днепр. "Днепр-Арена"

ТВ-трансляция - УНИАН ТВ СТАТИСТИКА МАТЧА

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