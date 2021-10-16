В Одесі жінка викрала евакуатор і влаштувала на ньому ДТП з тролейбусом

В Одесі жінка викрала евакуатор і влаштувала на ньому ДТП з тролейбусом

Жінка перебувала у розшуку.

Мешканка Вінниці викрала в Одесі евакуатор Mitsubishi і влаштувала ДТП з тролейбусом.

Про це пише місцеве видання “Думська”.

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Правоохоронці розповіли, що зловмисниця викрала на вулиці Академіка Філатова евакуатор Mitsubishi Canter 60, після чого на вулиці Святослава Ріхтера "зачепила" тролейбус.

"За нашими даними, викрадачка від 1 квітня 2021 року перебуває в розшуку як психічно хвора, що пішла з дому або спецустанови органів охорони здоров'я. У минулому вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані і сімейне насильство".

Нагадаємо, в Одесі працівник СТО поїхав кататися на автівці, яку 36-річна містянка залишила на ремонт, де він працював. Однак чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем.

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