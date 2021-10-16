В Одесі жінка викрала евакуатор і влаштувала на ньому ДТП з тролейбусом

Жінка перебувала у розшуку.
Мешканка Вінниці викрала в Одесі евакуатор Mitsubishi і влаштувала ДТП з тролейбусом.
Про це пише місцеве видання “Думська”.
Правоохоронці розповіли, що зловмисниця викрала на вулиці Академіка Філатова евакуатор Mitsubishi Canter 60, після чого на вулиці Святослава Ріхтера "зачепила" тролейбус.
"За нашими даними, викрадачка від 1 квітня 2021 року перебуває в розшуку як психічно хвора, що пішла з дому або спецустанови органів охорони здоров'я. У минулому вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані і сімейне насильство".
Нагадаємо, в Одесі працівник СТО поїхав кататися на автівці, яку 36-річна містянка залишила на ремонт, де він працював. Однак чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем.