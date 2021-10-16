Бійка у метро Харкова: машиніста відсторонили від роботи

Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту.

Між одним із пасажирів харківського метро та машиністом електропотягу сталася бійка. Працівника метрополітену після інциденту відсторонили від роботи.

Про це "Суспільне" повідомив речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.

Конфлікт стався на станції "Проспект Гагаріна" Холодногірсько-Заводської лінії.

Бійку зафільмували пасажири — відео потрапило до соцмереж. На ньому видно, як машиніст б'є по голові та тулубу пасажира пластиковою пляшкою, схожою на пивну. Чоловік опирається, падає на мокрій підлозі та встає. На іншому відео видно, як з пасажиром спілкуються охоронець та поліцейський.

За словами Бітнера, машиніста після бійки відсторонили, триває службова перевірка.

Нагадаємо, що у Харкові водій влаштував екзекуцію чоловікові, який переходив дорогу пішохідним переходом і якого той ледве не збив. Замість вибачення водій вискочив з автівки і, озброївшись газовим балончиком, заходився атакувати пішохода.

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