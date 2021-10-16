Драка в метро Харькова: машиниста отстранили от работы

Полиция проводит проверку по факту конфликта.

Между одним из пассажиров харьковского метро и машинистом электропоезда произошла драка. Работника метрополитена после инцидента отстранили от работы.

Об этом "Суспільне" сообщил пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер.

Конфликт произошел на станции "Проспект Гагарина" Холодногорско-Заводской линии.

Драку сняли пассажиры — видео попало в соцсети. На нем видно, как машинист бьет по голове и туловищу пассажира пластиковой бутылкой, похожей на пивную. Человек опирается, падает на мокром полу и встает. На другом видео видно, как с пассажиром общаются охранник и полицейский.

По словам Битнера, машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка.

Напомним, что в Харькове водитель устроил экзекуцию мужчине, который переходил дорогу по пешеходному переходу и которого тот чуть не сбил. Вместо извинения водитель выскочил из машины и, вооружившись газовым баллончиком, стал атаковать пешехода.

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