Драка в метро Харькова: машиниста отстранили от работы

Полиция проводит проверку по факту конфликта.
Между одним из пассажиров харьковского метро и машинистом электропоезда произошла драка. Работника метрополитена после инцидента отстранили от работы.
Об этом "Суспільне" сообщил пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер.
Конфликт произошел на станции "Проспект Гагарина" Холодногорско-Заводской линии.
Драку сняли пассажиры — видео попало в соцсети. На нем видно, как машинист бьет по голове и туловищу пассажира пластиковой бутылкой, похожей на пивную. Человек опирается, падает на мокром полу и встает. На другом видео видно, как с пассажиром общаются охранник и полицейский.
По словам Битнера, машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка.
Напомним, что в Харькове водитель устроил экзекуцию мужчине, который переходил дорогу по пешеходному переходу и которого тот чуть не сбил. Вместо извинения водитель выскочил из машины и, вооружившись газовым баллончиком, стал атаковать пешехода.