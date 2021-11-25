Дніпро-1 - Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Пряма трансляція битви претендентів на єврокубки.

У суботу, 27 листопада, відбудеться матч 16-го туру української Прем'єр-ліги між "Дніпром-1" та "Ворсклою".

Команди зустрінуться на "Дніпро-Арені" в Дніпрі. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 19:30.

Дивіться протистояння команд, які претендують на потрапляння до єврокубків у наступному сезоні, на телеканалі УНІАН ТБ, а також онлайн на нашому сайті.

"Дніпро-1" (31 бал) посідає четверте місце в УПЛ. "Ворскла" також набрала 31 очко, але перебуває на третій сходинці, оскільки переважає дніпрян за додатковими показниками.

У 17-му турі внутрішньої першості команда Ігоря Йовічевича 6 грудня прийме "Чорноморець", а підопічні Юрія Максимова 4 грудня в гостях зіграють з "Рухом".