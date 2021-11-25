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Днепр-1 - Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

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Днепр-1 - Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

УПЛ

Прямая трансляция битвы претендентов на еврокубки.

В субботу, 27 ноября, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и "Ворсклой".

Команды встретятся на "Днепр-Арене" в Днепре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30.

Смотрите противостояние команд, претендующих на попадание в еврокубки в следующем сезоне, на телеканале УНИАН ТВ, а также онлайн на нашем сайте.

  • "Днепр-1" (31 балл) занимает четвертое место в УПЛ. "Ворскла" также набрала 31 очко, но находится на третьей строчке, поскольку преобладает днепрян по дополнительным показателям.
  • В 17-м туре внутреннего первенства команда Игоря Йовичевича 6 декабря примет "Черноморец", а подопечные Юрия Максимова 4 декабря в гостях сыграют с "Рухом".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
16 тур
Днепр-1

Суббота, 27 ноября / 19:30
Днепр. "Днепр-Арена"
ТВ-трансляция - УНИАН ТВ

 Ворскла Полтава
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