Днепр-1 - Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Прямая трансляция битвы претендентов на еврокубки.

В субботу, 27 ноября, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и "Ворсклой".

Команды встретятся на "Днепр-Арене" в Днепре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30.

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"Днепр-1" (31 балл) занимает четвертое место в УПЛ. "Ворскла" также набрала 31 очко, но находится на третьей строчке, поскольку преобладает днепрян по дополнительным показателям.

В 17-м туре внутреннего первенства команда Игоря Йовичевича 6 декабря примет "Черноморец", а подопечные Юрия Максимова 4 декабря в гостях сыграют с "Рухом".