Бывший канцлер Австрии Курц впервые стал отцом

Возлюбленная австрийского политика родила ему сына.
Лидер Австрийской народной партии, эксканцлер Себастьян Курц впервые стал отцом.
В субботу утром у него и его подруги Сюзанны Тир родился сын.
Об этом сообщил Курц в Twitter.
"Сегодня ранним утром у нас с Сюзанной родился сын. Мы невероятно счастливы и благодарны!", — написал он.
По словам Курца, мать и дитя чувствуют себя хорошо.
Бывший канцлер также поблагодарил сотрудников роддома за работу.
О грядущем пополнении Курц сообщил в середине июля.
Сюзанна и Себастьян познакомились 13 лет назад и начали встречаться, когда им было по 18 лет. Тир получила образование в сфере бизнеса и финансов, сейчас она, по данным СМИ, работает в Министерстве финансов.
Напомним, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него. Несколькими днями ранее в кабинетах Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ.
Уже 11 октября Александр Шалленберг принял присягу на должности федерального канцлера Австрии. Торжественная церемония прошла в Вене, в президентской канцелярии во дворце Хофбург. Нового канцлера привел к присяге президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
18 ноября стало известно, что парламент Австрии снял иммунитет с бывшего канцлера Себастьяна Курца.
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