Бывший канцлер Австрии Курц впервые стал отцом

Возлюбленная австрийского политика родила ему сына.

Лидер Австрийской народной партии, эксканцлер Себастьян Курц впервые стал отцом.

В субботу утром у него и его подруги Сюзанны Тир родился сын.

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Об этом сообщил Курц в Twitter.

"Сегодня ранним утром у нас с Сюзанной родился сын. Мы невероятно счастливы и благодарны!", — написал он.

По словам Курца, мать и дитя чувствуют себя хорошо.

Бывший канцлер также поблагодарил сотрудников роддома за работу.

О грядущем пополнении Курц сообщил в середине июля.

Сюзанна и Себастьян познакомились 13 лет назад и начали встречаться, когда им было по 18 лет. Тир получила образование в сфере бизнеса и финансов, сейчас она, по данным СМИ, работает в Министерстве финансов.

Напомним, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него. Несколькими днями ранее в кабинетах Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ.

Уже 11 октября Александр Шалленберг принял присягу на должности федерального канцлера Австрии. Торжественная церемония прошла в Вене, в президентской канцелярии во дворце Хофбург. Нового канцлера привел к присяге президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

18 ноября стало известно, что парламент Австрии снял иммунитет с бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Новости мира: парламент Австрии лишил неприкосновенности бывшего канцлера Себастьяна Курца

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