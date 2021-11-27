Колишній канцлер Австрії Курц вперше став батьком

Кохана австрійського політика народила йому сина.

Лідер Австрійської народної партії, есканцлер Себастьян Курц вперше став батьком.

У суботу вранці у нього і його подруги Сюзанни Тір народився син.

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Про це повідомив Курц у Twitter.

"Сьогодні рано вранці у нас із Сюзанною народився син. Ми неймовірно щасливі і вдячні!", – написав він.

За словами Курца, мати та дитина почуваються добре.

Колишній канцлер також подякував співробітникам пологового будинку за роботу.

Про прийдешнє поповнення Курц повідомив у середині липня.

Сюзанна і Себастьян познайомилися 13 років тому і почали зустрічатися, коли їм було по 18. Тір здобула освіту в сфері бізнесу і фінансів, зараз вона, за даними ЗМІ, працює у Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що йде у відставку на тлі розслідування прокуратури проти нього. За кілька днів до того в кабінетах Австрійської народної партії, очолюваної паном Курцем, пройшли обшуки в зв'язку з підозрою в підкупі ЗМІ.

Вже 11 жовтня Олександр Шалленберг склав присягу на посаді федерального канцлера Австрії. Урочиста церемонія відбулася у Відні, в президентській канцелярії в палаці Хофбург. Нового канцлера привів до присяги президент Австрії Александер Ван дер Беллен.

18 листопада стало відомо, що парламент Австрії зняв імунітет з колишнього канцлера Себастьяна Курца.

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