Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2021/22

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 18 березня.

У середу, 16 березня, відбулися останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Після них стали відомі всі чвертьфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли вісім переможців двоматчевих протистоянь.

Серед чвертьфіналістів найпрестижнішого клубного турніру Європи по три клуби з Англії та Іспанії, а також по одному з Німеччини та Португалії.

Учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" (Англія)

"Баварія" (Німеччина)

"Реал" (Іспанія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Атлетіко" (Іспанія)

"Бенфіка" (Португалія)

"Вільярреал" (Іспанія)

"Челсі" (Англія)

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.

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