Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2021/22

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 18 березня.
У середу, 16 березня, відбулися останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
Після них стали відомі всі чвертьфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли вісім переможців двоматчевих протистоянь.
Серед чвертьфіналістів найпрестижнішого клубного турніру Європи по три клуби з Англії та Іспанії, а також по одному з Німеччини та Португалії.
Учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
- "Ліверпуль" (Англія)
- "Баварія" (Німеччина)
- "Реал" (Іспанія)
- "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Атлетіко" (Іспанія)
- "Бенфіка" (Португалія)
- "Вільярреал" (Іспанія)
- "Челсі" (Англія)
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.
Читайте також:
"Не можу битися в Україні, але можу це робити на полі": Яремчук - про вихід "Бенфіки" до чвертьфіналу ЛЧ
"You'll Never Walk Alone": клуби Бундесліги влаштували акцію на підтримку України (фото)
"Це мій дім": експерша ракетка України повернувся з-за кордону, щоб захищати Київ (фото)