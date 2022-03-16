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Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2021/22

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Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2021/22

Associated Press

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 18 березня.

У середу, 16 березня, відбулися останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Після них стали відомі всі чвертьфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли вісім переможців двоматчевих протистоянь.

Серед чвертьфіналістів найпрестижнішого клубного турніру Європи по три клуби з Англії та Іспанії, а також по одному з Німеччини та Португалії.

Учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

  • "Ліверпуль" (Англія)
  • "Баварія" (Німеччина)
  • "Реал" (Іспанія)
  • "Манчестер Сіті" (Англія)
  • "Атлетіко" (Іспанія)
  • "Бенфіка" (Португалія)
  • "Вільярреал" (Іспанія)
  • "Челсі" (Англія)

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.

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