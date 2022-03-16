Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2021/22

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 18 марта.

В среду, 16 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

После них стали известны все четвертьфиналисты турнира. В следующую стадию вышли восемь победителей двухматчевых противостояний.

Среди четвертьфиналистов престижного клубного турнира Европы по три клуба из Англии и Испании, а также по одному из Германии и Португалии.

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" (Англия)

"Бавария" (Германия)

"Реал" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания)

"Бенфика" (Португалия)

"Вильярреал" (Испания)

"Челси" (Англия)

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.

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