Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2021/22

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 18 марта.
В среду, 16 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
После них стали известны все четвертьфиналисты турнира. В следующую стадию вышли восемь победителей двухматчевых противостояний.
Среди четвертьфиналистов престижного клубного турнира Европы по три клуба из Англии и Испании, а также по одному из Германии и Португалии.
Участники 1/4 финала Лиги чемпионов
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Бавария" (Германия)
- "Реал" (Испания)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Атлетико" (Испания)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Вильярреал" (Испания)
- "Челси" (Англия)
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.
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